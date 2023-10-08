«Нефтехимик»
Эта команда выдала крайне неудачный старт. «Нефтехимик» занимает лишь 16 место в таблице, выиграв лишь в 3 матчах из 12.
Главной проблемой команды Кирилла Новикова является слабый уровень реализации. Нижнекамцы настреляли всего лишь 8 мячей.
Коэффициенты матча Нефтехимик — СКА-Хабаровск
В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добился лишь ничьей. Команда Новикова не сумела одолеть тульский «Арсенал» (0:0).
Нижнекамцы отстают от спасительной 15 позиции на 2 очка. Нет сомнений, что команда выберется из опасной зоны.
«Нефтехимик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Отступать команде Новикова уже попросту некуда.
«СКА-Хабаровск»
Эта команда начала сезон неудачно, но постепенно приходит в себя. «СКА-Хабаровск» сейчас пребывает на 7 месте.
А вот с надежностью тылов у команды имеются явные сложности. В 12 матчах подопечные Романа Шаронова пропустили уже 12 раз.
Минувший тур принес команде три важнейших очка. «СКА-Хабаровск» сумел переиграть аутсайдера «Кубань» (2:0).
А вот до того команда добыла важную победу в Кубке России. В серии пенальти хабаровчане переиграли «Сокол».
И уж точно «СКА-Хабаровск» будет активен в атаке. «Армейцы» по своему потенциалу обязаны бороться, как минимум, за зону плей-офф.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.34.
На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Победа «Нефтехимика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.