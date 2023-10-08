«Нефтехимик» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Эта команда выдала крайне неудачный старт. «Нефтехимик» занимает лишь 16 место в таблице, выиграв лишь в 3 матчах из 12.

Главной проблемой команды Кирилла Новикова является слабый уровень реализации. Нижнекамцы настреляли всего лишь 8 мячей.

Коэффициенты матча Нефтехимик — СКА-Хабаровск 1X2Новым игрокам 2.353.303.05Бонус$9500

В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добился лишь ничьей. Команда Новикова не сумела одолеть тульский «Арсенал» (0:0).

Прогнозы на ФНЛ

Нижнекамцы отстают от спасительной 15 позиции на 2 очка. Нет сомнений, что команда выберется из опасной зоны.

«Нефтехимик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Отступать команде Новикова уже попросту некуда.

«СКА-Хабаровск»

Эта команда начала сезон неудачно, но постепенно приходит в себя. «СКА-Хабаровск» сейчас пребывает на 7 месте.

А вот с надежностью тылов у команды имеются явные сложности. В 12 матчах подопечные Романа Шаронова пропустили уже 12 раз.

Минувший тур принес команде три важнейших очка. «СКА-Хабаровск» сумел переиграть аутсайдера «Кубань» (2:0).

А вот до того команда добыла важную победу в Кубке России. В серии пенальти хабаровчане переиграли «Сокол».

И уж точно «СКА-Хабаровск» будет активен в атаке. «Армейцы» по своему потенциалу обязаны бороться, как минимум, за зону плей-офф.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.34.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

Нижнекамцы мотивированы подняться из низов таблицы , так что наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Нефтехимика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.