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    «Нефтехимик» обставит хабаровчан

    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 октября 2023 года

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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровском» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 октября, начало — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Октября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •

    «Нефтехимик»

    Эта команда выдала крайне неудачный старт. «Нефтехимик» занимает лишь 16 место в таблице, выиграв лишь в 3 матчах из 12.

    Главной проблемой команды Кирилла Новикова является слабый уровень реализации. Нижнекамцы настреляли всего лишь 8 мячей.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — СКА-Хабаровск

    1X2Новым игрокам
  • 2.353.303.05Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства «Нефтехимик» добился лишь ничьей. Команда Новикова не сумела одолеть тульский «Арсенал» (0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Нижнекамцы отстают от спасительной 15 позиции на 2 очка. Нет сомнений, что команда выберется из опасной зоны.

    «Нефтехимик» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Отступать команде Новикова уже попросту некуда.

    «СКА-Хабаровск»

    Эта команда начала сезон неудачно, но постепенно приходит в себя. «СКА-Хабаровск» сейчас пребывает на 7 месте.

    А вот с надежностью тылов у команды имеются явные сложности. В 12 матчах подопечные Романа Шаронова пропустили уже 12 раз.

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  • Вчера

    • Минувший тур принес команде три важнейших очка. «СКА-Хабаровск» сумел переиграть аутсайдера «Кубань» (2:0).

    А вот до того команда добыла важную победу в Кубке России. В серии пенальти хабаровчане переиграли «Сокол».

    И уж точно «СКА-Хабаровск» будет активен в атаке. «Армейцы» по своему потенциалу обязаны бороться, как минимум, за зону плей-офф.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 2.34.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

    Нижнекамцы мотивированы подняться из низов таблицы, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Нефтехимика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.

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    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» обставит хабаровчан
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