«Марсель»
Эта команда стартовала в чемпионате явно ниже ожиданий. «Марсель» находится на крайне низком для себя 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Атака марсельцев смотрится крайне неприглядно. В 7 поединках чемпионата она сумела отличиться лишь 9 точными ударами.
Коэффициенты матча Марсель — Гавр
В предыдущем туре чемпионата «Марсель» снова потерпел неудачу. Команда уступила монегаскам со счетом 2:3.
А вот после того «Марсель» еще и упустил победу в матче Лиги Европы с «Брайтоном». Ведя в счете 2:0, команда Дженнаро Гаттузо пропустила дважды (2:2).
«Марсель» наверняка будет активен в атаке. Правда, очень не вовремя получил травму опытный хавбек Джордан Верету.
«Гавр»
Эта команда относительно неплохо вписалась в элиту. «Гавр» набрал 9 очков, находясь на 10 месте в таблице.
Причем атака команды выглядит вполне прилично. В 7 поединках игроки «Гавра» забили 10 мячей, 2 из которых в активе россиянина Далера Кузяева.
Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Гавр» дома уступил «Лиллю» со счетом 0:2.
До того команда Кузяева справилась с «Клермоном» (2:1). Да и вообще, «Гавр» является сугубо домашней командой.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Как минимум, они могут воспользоваться усталостью марсельцев после тяжелого еврокубкового матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.54.
На викторию «Гавра» дают — 6.63, ничья оценена — в 4.63.
Гости прекрасно атакуют, и
Наш прогноз — Победа «Гавра» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.72.