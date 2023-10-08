«Марсель» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 14:00 мск. «Марсель» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Эта команда стартовала в чемпионате явно ниже ожиданий. «Марсель» находится на крайне низком для себя 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Атака марсельцев смотрится крайне неприглядно. В 7 поединках чемпионата она сумела отличиться лишь 9 точными ударами.

Коэффициенты матча Марсель — Гавр 1X2Новым игрокам 1.474.607.10Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Марсель» снова потерпел неудачу. Команда уступила монегаскам со счетом 2:3.

Все прогнозы на Лигу 1

А вот после того «Марсель» еще и упустил победу в матче Лиги Европы с «Брайтоном». Ведя в счете 2:0, команда Дженнаро Гаттузо пропустила дважды (2:2).

«Марсель» наверняка будет активен в атаке. Правда, очень не вовремя получил травму опытный хавбек Джордан Верету.

«Гавр»

Эта команда относительно неплохо вписалась в элиту. «Гавр» набрал 9 очков, находясь на 10 месте в таблице.

Причем атака команды выглядит вполне прилично. В 7 поединках игроки «Гавра» забили 10 мячей, 2 из которых в активе россиянина Далера Кузяева.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Гавр» дома уступил «Лиллю» со счетом 0:2.

До того команда Кузяева справилась с «Клермоном» (2:1). Да и вообще, «Гавр» является сугубо домашней командой.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Как минимум, они могут воспользоваться усталостью марсельцев после тяжелого еврокубкового матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.54.

На викторию «Гавра» дают — 6.63, ничья оценена — в 4.63.

Гости прекрасно атакуют, и наверняка постараются максимально воспользоваться проблемами «Марселя» .

Наш прогноз — Победа «Гавра» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.72.