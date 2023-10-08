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    Команде Гаттузо победы не видать?!

    «Марсель» — «Гавр». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Лига 1, 8 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Гавр»
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    Дженнаро Гаттузо
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 14:00 мск. «Марсель» — «Гавр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 14:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Эта команда стартовала в чемпионате явно ниже ожиданий. «Марсель» находится на крайне низком для себя 12 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Атака марсельцев смотрится крайне неприглядно. В 7 поединках чемпионата она сумела отличиться лишь 9 точными ударами.

    Коэффициенты матча Марсель — Гавр

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    В предыдущем туре чемпионата «Марсель» снова потерпел неудачу. Команда уступила монегаскам со счетом 2:3.

    Все прогнозы на Лигу 1

    А вот после того «Марсель» еще и упустил победу в матче Лиги Европы с «Брайтоном». Ведя в счете 2:0, команда Дженнаро Гаттузо пропустила дважды (2:2).

    «Марсель» наверняка будет активен в атаке. Правда, очень не вовремя получил травму опытный хавбек Джордан Верету.

    «Гавр»

    Эта команда относительно неплохо вписалась в элиту. «Гавр» набрал 9 очков, находясь на 10 месте в таблице.

    Причем атака команды выглядит вполне прилично. В 7 поединках игроки «Гавра» забили 10 мячей, 2 из которых в активе россиянина Далера Кузяева.

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    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Гавр» дома уступил «Лиллю» со счетом 0:2.

    До того команда Кузяева справилась с «Клермоном» (2:1). Да и вообще, «Гавр» является сугубо домашней командой.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться зацепиться за очки. Как минимум, они могут воспользоваться усталостью марсельцев после тяжелого еврокубкового матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.54.

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    На викторию «Гавра» дают — 6.63, ничья оценена — в 4.63.

    Гости прекрасно атакуют, и наверняка постараются максимально воспользоваться проблемами «Марселя».

    Наш прогноз — Победа «Гавра» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.72.

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    «Марсель» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. Команде Гаттузо победы не видать?!
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