«Акрон» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 12-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 2-го октября, начало — в 16:30 мск. «Акрон» — «Химки: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Команда провела отличную концовку прошлого сезона, а в нынешнем «Акрон» уже будет претендовать на лидерские позиции, игра команды впечатляет. «Акрон» занимает 4-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе.

Команда отстает от 1-й строчки лишь на 5 очков, но за счет чего тольяттинцы смогут составить конкуренцию лидерам? «Акрон» является лучшей командой по игре на своей половине поля, за 15 встреч пропустив всего 7 голов и занимая 1-е место в лиге по этому показателю.

Стоит отметить, что тольяттинская команда за последние 4 тура Первой лиги пропустила всего один гол. Тот единственный пропущенный мяч стал определяющим в матче с «Торпедо», где «Акрон» проиграл со счетом 0:1.

Прогнозы на ФНЛ

Тольяттинская команда не лучшим образом выступает на своем поле в последних турах. «Акрон» дважды сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и «Черноморцем» (0:0). Уже 2-го октября команду ждет настоящее испытание на пути к повышению — встреча с «Химками» определит, готов ли «Акрон» к действительно большим задачам в нынешнем сезоне.

«Химки»

Команда Андрея Талалаева пока только вкатывается в нынешний сезон, ведь еще в начале лета 2023 года «Химки» выступали в Премьер-лиге, правда не очень здорово.

После 11-и туров команда занимает 7-е место в таблице Первой лиги. Несмотря на это, «Химки» потихоньку разгоняются и начинают стабильно набирать очки. Уже в случае победы над «Акроном» подмосковная команда может занять свое место в топ-3.

Стоит отметить, что в последних 5-и турах «Химки» проиграли только «СКА-Хабаровску» (1:3), по 2 раза победили и сыграли вничью. За этот период команда забила 6 голов при 5-и пропущенных.

К тому же, команда обыграла 2DROTS в матче Кубка России (2:0), не оставив шансов медиаклубу. А смогут ли «Химки» обыграть «Акрон» на чужом стадионе? Учитывая то, что тольяттинцы уверенно выступают на своем поле, сделать это будет очень трудно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 2.07.

На викторию «Химок» дают — 3.84, ничья оценена — в 3.37.

«Акрон» постепенно набирает ход. Можно предположить, что в этом матче сыграет фактор своего поля и хозяева заберут свои очки, но тольяттинцы все-таки пропустят как минимум один гол.

Наш прогноз — Победа «Акрона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.