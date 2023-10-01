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    «Динамо» заберет свои очки в результативном матче

    «Ахмат» — «Динамо». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 1 октября 2023 года

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    «Динамо»
    «Ахмат» сыграет на своем поле с московским «Динамо» в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 1-го октября, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Октября 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Ахмат»

    Команду штормило на старте нынешнего сезона. «Ахмат» плелся в нижней части таблицы РПЛ и нужно было что-то делать. Руководство клуба решило уволить главного тренера Сергея Ташуева, и вроде бы все наладилось, но это уже не тот «Ахмат», который был в прошлом сезоне.

    Грозненская команда занимает 10-е место в таблице с 11-ю очками в активе. Из-за высокой плотности в лиге «Ахмат» еще имеет шансы забраться хотя-бы на 6-7 место. К тому же, команда начала стабильно набирать очки.

    Коэффициенты матча Ахмат — Динамо

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    В последних 5-и матчах «Ахмат» проиграл только «Балтике» (0:1), а также по 2 раза победил и сыграл вничью. За этот период команда пропустила всего 2 гола при 6-и забитых, результаты не могут не радовать.

    Все прогнозы на РПЛ

    В гости к «Ахмату» приедет «Динамо», которое после поражения в дерби со «Спартаком» будет настроено отыграться и набрать очки, но грозненская команда вполне может побадаться с соперником.

    С другой стороны, «Ахмат» далеко не лучшим образом играет дома, набрав всего 4 очка в 4 встречах, занимая только 14-ю строчку по этому показателю в лиге.

    «Динамо»

    Наблюдать за командой Марцела Лички очень интересно — «Динамо» много забивает (16 голов), но также дает играть сопернику (14 пропущенных). Команда занимает 5-е место в таблице с 15-ю очками, имея возможность взлететь до 2-й строчки, но для этого нужно стабильно набирать очки.

    Кстати, у «Динамо» все в порядке с этим компонентом. Москвичи за 9 матчей в нынешнем сезоне РПЛ проиграли только «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:1). В остальных встречах «Динамо» победило 4 раза и трижды сыграла вничью.

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    • В одном из последних туров подопечные Лички неожиданно сыграли вничью с «Пари НН» (1:1), пропустив единственный гол от соперника на 88-й минуте встречи.

    В последней очной встрече между «Динамо» и «Ахматом», которая состоялась в мае этого года, москвичи уступили своему сопернику со счетом 0:3, но сравнивать то «Динамо» с нынешним очень трудно. Личка привнес в команду новые игровые схемы, сейчас «бело-голубые» играют по-другому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Динамо» дают — 2.73, ничья оценена — в 3.76.

    «Ахмат» играет безобразно на своем поле, а «Динамо» будет супермотивированно после неудачи в дерби со «Спартаком». Можно предположить, что гости заберут 3 очка.

    Наш прогноз — Победа «Динамо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 больше за 1.74.

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    «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. «Динамо» заберет свои очки в результативном матче
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