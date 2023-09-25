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    Команды не смогут забить много голов?

    «Хатайспор» — «Трабзонспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хатайспор» — «Трабзонспор»
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    «Трабзонспор»
    «Хатайспор» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 6-го тура турецкой Суперлиги. Матч пройдет 25-го сентября, начало — в 20:00 мск. «Хатайспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Сентября 2023 года
    Хатайспор
  • Турция. Суперлига
    •  Хатайспор 20:00 Трабзонспор Трабзонспор
  • Трабзон
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    «Хатайспор»

    Команда довольно неплохо стартовала в нынешнем сезоне, после 8-и туров занимая 8-е место в таблице Суперлиги с 7-ю очками в активе. Несмотря на не столь высокое место в таблице, «Хатайспор» имеет все шансы на высокие места, до еврокубкой команду отделяет 2 очка.

    Стоит отметить, что «Хатайспор» надежно играет на своей половине поля, пропустив всего 4 гола в 5-и матчах Суперлиги при 8-и забитых. Причем, 3 мяча из 4-х «Хатайспор» пропустил только в одном матче.

    В одном из последних туров «Хатайспор» устроил голевую перестрелку с «Аданой Демирспором» (3:3). В том матче хозяева упустили преимущество в два мяча, ведь в счете 3:1 до 83-й минуты.

    Все прогнозы на футбол

    За оставшиеся 4 поединка «Хатайспор» пропустил тольк один гол. Команда разгромила «Пендикспор» (5:1) и трижды сыграла вничью со счетом 0:0 во встречах с «Касымпашой», «Аланьяспором» и «Карагюмрюком».

    «Трабзонспор»

    Команда уверенно стартовала в нынешнем сезоне, занимая 4-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Трабзонспор» является одним из претендентов на лидерство в чемпионате, команда имеет все необходимое для этого.

    «Трабзонспор» является один из самых результативных в лиге, забив 11 мячей в 5-и встречах. Команда делит 1-е место по этому показателю с «Галатасараем». В последних турах «Трабзонспор» просто не замечают своих соперников.

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    • Сначала команда разгромила «Касымпашу» (5:1), забив голы в каждом тайме, команде хватило 6 ударов в створ, чтобы отличиться 5 раз. В последнем туре «Трабзонспор» всухую обыграл «Фенербахче» (3:0), позволив сопернику нанести только один удар по воротам.

    Предстоящий матч для команды будет настоящей проверкой, ведь «Хатайспор» может выставить непробиваемый автобус у своих ворот. Сможет ли «Трабзонспор» пробить стену из защитников соперника? К слову, за 2 гостевых матча команда забила 5 голов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Хатайспора» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

    «Трабзонспор» играет уверенно и результативно, а «Хатайспор» надежно на своей половине поля. Можно предположить, что матч точно получится низовым.

    Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.83.

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    «Хатайспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды не смогут забить много голов?
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