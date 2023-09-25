«Хатайспор» сыграет на своем поле с «Трабзонспором» в рамках 6-го тура турецкой Суперлиги. Матч пройдет 25-го сентября, начало — в 20:00 мск. «Хатайспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хатайспор»

Команда довольно неплохо стартовала в нынешнем сезоне, после 8-и туров занимая 8-е место в таблице Суперлиги с 7-ю очками в активе. Несмотря на не столь высокое место в таблице, «Хатайспор» имеет все шансы на высокие места, до еврокубкой команду отделяет 2 очка.

Стоит отметить, что «Хатайспор» надежно играет на своей половине поля, пропустив всего 4 гола в 5-и матчах Суперлиги при 8-и забитых. Причем, 3 мяча из 4-х «Хатайспор» пропустил только в одном матче.

В одном из последних туров «Хатайспор» устроил голевую перестрелку с «Аданой Демирспором» (3:3). В том матче хозяева упустили преимущество в два мяча, ведь в счете 3:1 до 83-й минуты.

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За оставшиеся 4 поединка «Хатайспор» пропустил тольк один гол. Команда разгромила «Пендикспор» (5:1) и трижды сыграла вничью со счетом 0:0 во встречах с «Касымпашой», «Аланьяспором» и «Карагюмрюком».

«Трабзонспор»

Команда уверенно стартовала в нынешнем сезоне, занимая 4-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Трабзонспор» является одним из претендентов на лидерство в чемпионате, команда имеет все необходимое для этого.

«Трабзонспор» является один из самых результативных в лиге, забив 11 мячей в 5-и встречах. Команда делит 1-е место по этому показателю с «Галатасараем». В последних турах «Трабзонспор» просто не замечают своих соперников.

Сначала команда разгромила «Касымпашу» (5:1), забив голы в каждом тайме, команде хватило 6 ударов в створ, чтобы отличиться 5 раз. В последнем туре «Трабзонспор» всухую обыграл «Фенербахче» (3:0), позволив сопернику нанести только один удар по воротам.

Предстоящий матч для команды будет настоящей проверкой, ведь «Хатайспор» может выставить непробиваемый автобус у своих ворот. Сможет ли «Трабзонспор» пробить стену из защитников соперника? К слову, за 2 гостевых матча команда забила 5 голов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.15.

На викторию «Хатайспора» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

«Трабзонспор» играет уверенно и результативно, а «Хатайспор» надежно на своей половине поля. Можно предположить, что матч точно получится низовым.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.83.