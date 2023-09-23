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    «Крылья» продолжат побеждать?

    «Крылья Советов» — «Сочи». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 23 сентября 2023 года

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    «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 23-го сентября, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Сентября 2023 года

    «Крылья Советов»

    Команда здорово начала нынешний сезон, после 8-и туров замыкая тройку лидеров РПЛ с 15-ю очками в активе. «Крылья» имеют все шансы бороться за высокие места в лиге, ведь лидерство «Зенита» не так очевидно, как в прошлом сезоне, а другие команды не блещут стабильностью.

    Стоит отметить, что «Крылья» самая результативная команда лиги. Самарцы забили 19 голов за 8 встреч при 11-и пропущенных. «Крылья Советов» только в 2-х матчах в РПЛ забила один гол, а в остальных — минимум два.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Сочи

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    За 8 матчей РПЛ команда проиграла только «Рубину» (1:2), 4 раза выиграла и трижды сыграла вничью. В последнем туре «Крылья Советов» могли обыгрывать ЦСКА, но упустили преимущество в 2 мяча, а матчем ранее команда не оставила и следа от «Факела», победив со счетом 3:0.

    Все прогнозы на РПЛ

    В предстоящем матче «Крылья» сыграют с «Сочи», у которой продолжается черная полоса из поражений, и это отличный вариант продолжить свою борьбу за 1-ю строчку в РПЛ. Команда показала, что может без проблем разбираться с аусайдерами чемпионата.

    «Сочи»

    Команда все никак не может начать набирать очки. «Сочи» занимает 13-е место в РПЛ с 6-ю очками, находясь в зоне стыковых матчей. После серии поражений боссы клуба уволили главного тренера команды Дмитрия Хохлова, но поможет ли это встряхнуть игроков? Большой вопрос.

    «Сочи» — одна из худший команд в лиге по результативности, всего 8 голов в 8-и встречах при 12-и пропущенных. Причем, у команды появились проблемы в этом компоненте именно в последних турах.

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    • За последние 3 матча южане ни забили не одного гола, проиграв «Локомотиву» (0:1), «Оренбургу» (0:3) и «Спартаку» (0:1). Причем «Сочи» имел шанс зацепиться за очки в матче с «красно-белыми», но упустил ничью, пропустив единственный гол на 90+1-й минуте.

    После увольнения Хохлова команда успела сыграть один матч в Кубке России, где выглядела довольно неплохо. «Сочи» уступил ЦСКА только в серии пенальти, а основное время закончил со счетом 1:1.

    В последней очной встрече между «Сочи» и «Крыльями Совето» южане вновь уступили, причем на своем поле (1:2). Самарцы уверенно вели в счете 2:0, пропустив единственный гол лишь на 87-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Сочи» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.70.

    «Крылья Советов» имеют отличную возможность упрочить свою позиции в РПЛ, а то и вовсе вернуться на 1-ю строчку. Можно предположить, что хозяева одержат уверенную победу.

    Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.95. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.80.

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    «Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Крылья» продолжат побеждать?
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