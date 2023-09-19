ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме» Джуд Беллингем«Реал» — «Реал Сосьедад» 2:1. Онлайн «Эвертон» — «Арсенал»«Эвертон» — «Арсенал» 0:1. Онлайн
  • 23:57
    • «Реал» победил «Реал Сосьедад», Захарян вышел на замену на 81-й минуте
  • 23:43
    • «Рома» поиздевалась над «Эмполи»
  • 21:03
    • «Локомотив» на своем поле проиграл «Оренбургу»
  • 20:39
    • Лондонский «Арсенал» победил «Эвертон» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой

    «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 19 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    19 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 19 Сентября 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •

    «ПСЖ»

    Не так давно в атаке «ПСЖ» блистали Месси, Неймар и Мбаппе. Но первые двое игроков уже ушли из команды. В коллективе произошли серьезные изменения.

    Напомним, летом «ПСЖ» подписал Дембеле, Асенсио, Коло-Муани, Рамуша и других. Пришел и новый главный тренер. Теперь команду возглавляет испанец Луис Энрике.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Боруссия Д

    1X2Новым игрокам
  • 1.784.154.20Бонус$9500
    •

    Ранее парижане потерпели первое поражение в чемпионате Франции-2023/24. Клуб дома неожиданно уступил «Ницце». Осечки фаворита никто не ждал. Однако на Лигу чемпионов у «ПСЖ» ожидается крайне серьезный настрой.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На своем поле чемпион Франции будет думать лишь об атаке. Букмекеры склоняются к тому, что «ПСЖ» победит. Несмотря на уход Месси и Неймара, в команде по-прежнему есть кому забивать.

    «Боруссия» Дортмунд

    В прошлом сезоне «Боруссия» была очень близка к тому, чтобы выиграть чемпионат Германии. Всё решил последний тур. «Шмели» оступились и пропустили вперед «Баварию», которая в итоге завоевала золотые медали.

    Летом «Боруссию» покинул Джуд Беллингем. Конечно, для дортмундского клуба это существенная потеря. Но у команды в атаке по-прежнему есть яркие исполнители.

    «Боруссия» в новом сезоне еще не проигрывала. Ранее команда добилась разгромной победы в Кубке Германии. В Бундеслиге в четырех встречах «шмели» набрали 8 очков.

  • Бесконечный кошмар Погба: травмы, шантаж и проваленный допинг-тест
  • Поль Погба — на грани позорного завершения карьеры
  • 13/09/2023

    • Последний раз клубы играли друг с другом в 2020 году. Это были матчи плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда в первом поединке немецкий клуб обыграл соперника со счетом 2:1, однако в ответной встрече парижане взяли реванш (2:0) и прошли дальше.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.76. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 4.20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Парижане играют дома. Команда не станет отсиживаться в обороне и покажет атакующий футбол.

    Стоит сделать ставку на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.76.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше четырех голов за 2.42.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д за 5.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Остин — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Накатани — Кортес
  • Бокс
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тюмень — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Салернитана — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сампдория — Читтаделия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры