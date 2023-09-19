19 сентября в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

Не так давно в атаке «ПСЖ» блистали Месси, Неймар и Мбаппе. Но первые двое игроков уже ушли из команды. В коллективе произошли серьезные изменения.

Напомним, летом «ПСЖ» подписал Дембеле, Асенсио, Коло-Муани, Рамуша и других. Пришел и новый главный тренер. Теперь команду возглавляет испанец Луис Энрике.

Коэффициенты матча ПСЖ — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 1.784.154.20Бонус$9500

Ранее парижане потерпели первое поражение в чемпионате Франции-2023/24. Клуб дома неожиданно уступил «Ницце». Осечки фаворита никто не ждал. Однако на Лигу чемпионов у «ПСЖ» ожидается крайне серьезный настрой.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На своем поле чемпион Франции будет думать лишь об атаке. Букмекеры склоняются к тому, что «ПСЖ» победит. Несмотря на уход Месси и Неймара, в команде по-прежнему есть кому забивать.

«Боруссия» Дортмунд

В прошлом сезоне «Боруссия» была очень близка к тому, чтобы выиграть чемпионат Германии. Всё решил последний тур. «Шмели» оступились и пропустили вперед «Баварию», которая в итоге завоевала золотые медали.

Летом «Боруссию» покинул Джуд Беллингем. Конечно, для дортмундского клуба это существенная потеря. Но у команды в атаке по-прежнему есть яркие исполнители.

«Боруссия» в новом сезоне еще не проигрывала. Ранее команда добилась разгромной победы в Кубке Германии. В Бундеслиге в четырех встречах «шмели» набрали 8 очков.

Последний раз клубы играли друг с другом в 2020 году. Это были матчи плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда в первом поединке немецкий клуб обыграл соперника со счетом 2:1, однако в ответной встрече парижане взяли реванш (2:0) и прошли дальше.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1.76. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 4.40. Ничья оценена — в 4.20.

Парижане играют дома. Команда не станет отсиживаться в обороне и покажет атакующий футбол.

Стоит сделать ставку на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.76.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше четырех голов за 2.42.

А еще есть дерзкая ставка на матч «ПСЖ» — «Боруссия» Д за 5.20.