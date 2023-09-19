ПСЖ сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане сильны, но нестабильны. К тому же летом команду покинуло большинство первостатейных звезд.

В чемпионате Франции ПСЖ стартовал неудачно. В 5 турах команда Луиса Энрике набрала всего лишь 8 очков.

Коэффициенты матча ПСЖ — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 1.804.204.20Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда потерпела обидное поражение. ПСЖ в родных стенах сенсационно уступил «Ницце» (2:3).

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Очевидно, что основная ставка будет сделана на индивидуальное мастерство Килиана Мбаппе. Капитан парижан будет вести свою команду в атаку.

ПСЖ наверняка будет активно атаковать. При всех своих проблемах парижане остаются мощной командой, способной на прогресс.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д сейчас занимает лишь 7 место в турнирной таблице Бундеслиге. В 4 матчах дортмундцы набрали 8 очков.

В 4 матчах чемпионата игроки команды забили 8 мячей. Да и отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

В своем последнем поединке «Боруссия» Д добыла три очка. Дортмундцы уверенно расправились с «Фрайбургом» (4:2).

В кадровом плане у немцев относительный штиль. Не сыграет в этом поединке только бельгийский защитник Томас Менье.

Гости явно будут действовать вторым номером. Немцы вполне способны дать бой ПСЖ, к тому же соперник сейчас выглядит не столь монолитно.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.76.

На викторию «Боруссии» Д дают — 4.55, ничья оценена — в 4.40.

Обе команды намерены стартовать с победы, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности с первых минут матча .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.20. Еще вариант для ставки — Фора ПСЖ -2.5 за 5.15. Для остальных — более умеренный прогноз.