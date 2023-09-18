В понедельник, 18 сентября, в 6-м туре испанской Сегунды «Андорра» на своем поле сыграет против «Овьедо». Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Андорра» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андорра»

«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепкой командой, и даже некоторое время претендовала на плей-офф.

Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

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«Трехцветные» громких трансферов не провели этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Новый же сезон они начали просто отлично, добыв две виктории подряд, одолев в гостях «Леганес» 1:0 и дома «Картахену» 3:2.

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Однако в последующих трех турах «Андорра» только проигрывала, уступив 0:1 на своем поле «Тенерифе», а также в гостях 0:3 «Аморебьете» и 3:4 «Мирандесу» в прошлом игровом дне.

«Овьедо»

«Овьедо» закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

«Карбайонцы» громких трансферов летом не провели и отыграли шесть спаррингов, проиграв только раз в них. Еще они дважды победили и расписали три мировых исхода.

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В новом же чемпионате «синие» еще не побеждали, набрав три очка в пяти играх и засели в нижней части турнирной таблицы. Стартовали они с гостевого фиаско от «Тенирифе» 0:1.

Затем на своем поле сыграли вничью с новичком «Ферролем» 1:1, потом уступили 0:1 в гостевом поединке «Бургосу», после чего поделили очки на выезде с «Леванте» 1:1 и дома с хихонским «Спортингом» 0:0.

В прошлогоднем розыгрыше Сегунды «Андорра» дважды взяла верх над «Овьедо» — 3:1 в родных стенах и 1:0 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андорры» предлагают — 2.18.

На викторию «Овьедо» дают — 3.63, ничья оценена — в 3.13.

Сейчас также прогнозируем победу «Андорры», которая всеми силами будет стараться прервать затянувшуюся серию фиаско.

И также ставим еще на то, что команды порадуют зрителей забитыми мячами и смогут провести хотя бы пару мячей на двоих.