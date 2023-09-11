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    Сумеют ли исландцы добыть три очка?

    Исландия — Босния и Герцеговина. Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 11 сентября 2023 года

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    Исландия сыграет на своем поле с Боснией и Герцеговиной в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:45 мск. Исландия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 11 Сентября 2023 года

    Исландия

    Эта команда переживает не лучший этап. Исландцы сражаются разве что за собственный престиж, набрав лишь 3 очка в 5 матчах.

    Зато атакуют островитяне вполне себе сносно. В 5 матчах игроки команды наколотили 9 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Коэффициенты матча Исландия — Босния и Герцеговина

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    В своем последнем матче Исландия по-настоящему провалилась. Северяне уступили Люксембургу со счетом 1:3.

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    До того исландцы дали бой Португалии, хоть и уступили в итоге (0:1). Да и вообще, островитянам очки даются с заметной натугой.

    Хозяева постараются добыть вторую победу в отборе. Родные стены должны помочь в этом, да и мотивации исландцам не занимать.

    Босния и Герцеговина

    Эта команда находится на 4 месте в группе. В 5 матчах отбора боснийцы разжились всего 6 очками, на 4 пункта отставая от второй позиции.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает не столь ярко. В 5 сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь пятью точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно успешно. Босния и Герцеговина в родных стенах нанесла поражение сборной Лихтенштейну (2:1).

    Лидер атак команды Эдин Джеко все еще полезен. На счету ветерана один из забитых голов в предыдущем поединке.

    И уж точно боснийцы намерены добыть очки в Исландии. Джеко и компания наверняка будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Боснии и Герцеговины предлагают — 2.64.

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    На викторию Исландии дают — 2.77, ничья оценена — в 3.22.

    За исландцев сыграет фактор родных стен, где одолеть островитян традиционно непросто.

    Наш прогноз — Победа Исландии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.77. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.

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    Исландия — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 11.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли исландцы добыть три очка?
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