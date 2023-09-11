Египет (до 23 лет) сыграет на своем поле с Россией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:00 мск. Египет (до 23 лет) — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Олимпийская сборная Египта дала хороший бой российской команде в первом контрольном поединке. И нужно быть честными, египтяне даже были ближе к победе в концовке встречи. У них было больше голевых моментов и остроты.

В этом году сборная Египта (до 23 лет) активно выступает в Африке. Команда сначала смогла пройти отбор на Кубок африканских наций, одолев Эсватини (0:0, 1:0) и Замбию (2:0, 0:0).

На самом турнире египтяне также выступили успешно. В группе «олимпийцы» сыграли вничью с ровесниками из Нигера (0:0), а также оказались сильнее Мали (1:0) и Габона (2:0). В итоге египтяне с первого места вышли из группы и в полуфинале встретились с Гвинеей, которую также одолели (1:0). А вот в финале в дополнительное время Египет (до 23 лет) уступил Марокко (1:2).

Все прогнозы на футбол

Также в 2023 году были товарищеские матчи с Суданом (1:0) и Ганой (1:1). Теперь вот игры с Россией. К слову, россияне стали первыми за долгое время соперниками олимпийской сборной Египта не и Африки.

Россия

А вот россияне в этой игре могут использовать футболистов любого возраста. Несмотря на это, в данном противостоянии примет участие, по сути, второй состав, поскольку первый отправился на товарищеский матч с национальной командой Катара.

В этой игре тренерский штаб сборной России будут представлять Виктор Онопко и Юрий Никифоров. Валерий Карпин отправится сразу на матч с хозяевами чемпионата мира 2024 года

В первой игре, в которой россияне с трудом смогли сохранить ничью, у команды был следующий состав: Агкацев, Лангович (Вахания, 46), Литвинов (Погостнов, 82), Александров (Мелехин, 63), Хлусевич (Денисов, 82), Васильев (Кравцов, 46), Прохин (Оганесян, 46), Коваленко (Ермаков, 46), Гладышев (Михайлов, 46), Мусаев (Шитов, 63), Кузнецов (Салтыков, 46). Думается, что сейчас будет примерно то же самое.

В марте 2023 года сборная России, которая отстранена от официальных международных поединков, провела два товарищеских поединка. Сначала она сыграла вничью с Ираном (1:1), а затем переиграла Ирак (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу России предлагают поставить за 2.40.

На викторию Египта (до 23 лет) дают 3.10, ничья оценена в 3.20.

Поставим на то, что соперники и во второй встрече не смогут выявить сильнейшего.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.