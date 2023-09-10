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    «Енисей» и «Родина» будут забивать

    «Енисей» — «Родина». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Родина»
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    Дмитрий Парфенов
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 13:30 мск. «Енисей» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Сентября 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:30 Родина Родина
  • Москва
    •

    «Енисей»

    Красноярцы сражаются за попадание в зону плей-офф. Вот только сейчас команда находится на скромном 12 месте.

    Интересно, что игроки команды забила 11 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота «Енисей» пропустил столько же.

    Коэффициенты матча Енисей — Родина

    1X2Новым игрокам
  • 2.953.302.40Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «Енисей» не порадовал результатом. Красноярцы уступили лидеру дивизиона «Алании» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Енисей» уверенно расправился со « СКА-Хабаровск» (4:2). Так что стабильности красноярцам явно недостает.

    Наверняка в этой встрече красноярцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Дома «Енисей» выглядит мощно.

    «Родина»

    Эта команда пока не балует стабильностью результатов. «Родина» находится на 6 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.

    Москвичи весьма неплохо атакуют. В 8 матчах игроки «Родины» наколотили уже 13 мячей в ворота соперников.

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    • Минувший тур принес команде заслуженные три балла. Подопечные Дмитрия Парфенова переиграли «Торпедо» (2:0).

    Причем эта виктория стала для команды второй кряду. До того был разгромлен нестабильный «Нефтехимик» (4:1).

    В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только москвичам нужно прибавлять в надежности собственных тылов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.53.

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    На викторию «Енисея» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.26.

    Красноярцы сильны на родной арене, тогда как «Родина» постепенно улучшает собственные результаты.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.26.

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    «Енисей» — «Родина»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. «Енисей» и «Родина» будут забивать
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