«Енисей» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 13:30 мск. «Енисей» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

Красноярцы сражаются за попадание в зону плей-офф. Вот только сейчас команда находится на скромном 12 месте.

Интересно, что игроки команды забила 11 мячей в 8 матчах. Причем в свои ворота «Енисей» пропустил столько же.

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В минувшем туре первенства «Енисей» не порадовал результатом. Красноярцы уступили лидеру дивизиона «Алании» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Енисей» уверенно расправился со « СКА-Хабаровск» (4:2). Так что стабильности красноярцам явно недостает.

Наверняка в этой встрече красноярцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Дома «Енисей» выглядит мощно.

«Родина»

Эта команда пока не балует стабильностью результатов. «Родина» находится на 6 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Москвичи весьма неплохо атакуют. В 8 матчах игроки «Родины» наколотили уже 13 мячей в ворота соперников.

Минувший тур принес команде заслуженные три балла. Подопечные Дмитрия Парфенова переиграли «Торпедо» (2:0).

Причем эта виктория стала для команды второй кряду. До того был разгромлен нестабильный «Нефтехимик» (4:1).

В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только москвичам нужно прибавлять в надежности собственных тылов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.53.

На викторию «Енисея» дают — 2.68, ничья оценена — в 3.26.

Красноярцы сильны на родной арене, тогда как «Родина» постепенно улучшает собственные результаты .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.26.