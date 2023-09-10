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    Черногория — Болгария. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 10 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Черногория — Болгария
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    Стеван Йоветич
    Черногория сыграет на своем поле с Израилем в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:00 мск. Черногория — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G 10 Сентября 2023 года
    Черногория
  • Подгорица
    •  Черногория 19:00 Болгария Болгария
  • София
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    Черногория

    Эта команда сражается за одно из первых двух мест в своем квинтете. Сейчас черногорцы находятся на 3 позиции с 5 очками в активе.

    Правда, с атакой у черногорцев дела обстоят неважно. В 4 матчах игроки сборной настреляли всего 3 мяча в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Черногория — Болгария

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  • 1.773.505.40Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке команда потеряла два очка. Черногория упустила победу в матче с литовцами (2:2).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Отставание от идущих вторыми сербов составляет 2 очка. Так что вся борьба за первые места еще впереди.

    Черногорцы мотивированы исправиться за досадную ничью с аутсайдером. Обыгрывать болгар команда просто обязана.

    Болгария

    Эта команда находится на последнем месте в группе. В 4 матчах болгары разжились всего лишь двумя очками.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает крайне неудачно. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь двумя точными ударами.

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  • 07/09/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Болгария в контрольной встрече минимально уступила Ирану.

    А вот до того сборная Болгарии дала бой сербам. В том поединке была зафиксирована боевая ничья (1:1).

    И уж точно болгары постараются, как минимум, не уступить. Пора срочно улучшать результаты, плюс теоретически еще есть возможность оказаться в дуэте лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.87.

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    На викторию Болгарии дают — 4.69, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды мотивированы выйти на чемпионат Европы, а значит, будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.53.

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    Черногория — Болгария: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевой обмен!
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