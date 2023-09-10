Черногория
Эта команда сражается за одно из первых двух мест в своем квинтете. Сейчас черногорцы находятся на 3 позиции с 5 очками в активе.
Правда, с атакой у черногорцев дела обстоят неважно. В 4 матчах игроки сборной настреляли всего 3 мяча в ворота соперников.
Коэффициенты матча Черногория — Болгария
В предыдущем своем поединке команда потеряла два очка. Черногория упустила победу в матче с литовцами (2:2).
Отставание от идущих вторыми сербов составляет 2 очка. Так что вся борьба за первые места еще впереди.
Черногорцы мотивированы исправиться за досадную ничью с аутсайдером. Обыгрывать болгар команда просто обязана.
Болгария
Эта команда находится на последнем месте в группе. В 4 матчах болгары разжились всего лишь двумя очками.
В нынешнем отборочном цикле команда выступает крайне неудачно. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь двумя точными ударами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Болгария в контрольной встрече минимально уступила Ирану.
А вот до того сборная Болгарии дала бой сербам. В том поединке была зафиксирована боевая ничья (1:1).
И уж точно болгары постараются, как минимум, не уступить. Пора срочно улучшать результаты, плюс теоретически еще есть возможность оказаться в дуэте лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.87.
На викторию Болгарии дают — 4.69, ничья оценена — в 3.34.
Обе команды мотивированы выйти на чемпионат Европы, а значит,
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.53.