Черногория сыграет на своем поле с Израилем в рамках 6-го тура квалификации чемпионата Европы. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 19:00 мск. Черногория — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория

Эта команда сражается за одно из первых двух мест в своем квинтете. Сейчас черногорцы находятся на 3 позиции с 5 очками в активе.

Правда, с атакой у черногорцев дела обстоят неважно. В 4 матчах игроки сборной настреляли всего 3 мяча в ворота соперников.

Коэффициенты матча Черногория — Болгария 1X2Новым игрокам 1.773.505.40Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда потеряла два очка. Черногория упустила победу в матче с литовцами (2:2).

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Отставание от идущих вторыми сербов составляет 2 очка. Так что вся борьба за первые места еще впереди.

Черногорцы мотивированы исправиться за досадную ничью с аутсайдером. Обыгрывать болгар команда просто обязана.

Болгария

Эта команда находится на последнем месте в группе. В 4 матчах болгары разжились всего лишь двумя очками.

В нынешнем отборочном цикле команда выступает крайне неудачно. В 4 сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь двумя точными ударами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Болгария в контрольной встрече минимально уступила Ирану.

А вот до того сборная Болгарии дала бой сербам. В том поединке была зафиксирована боевая ничья (1:1).

И уж точно болгары постараются, как минимум, не уступить. Пора срочно улучшать результаты, плюс теоретически еще есть возможность оказаться в дуэте лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Черногории предлагают — 1.87.

На викторию Болгарии дают — 4.69, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды мотивированы выйти на чемпионат Европы, а значит, будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.53.