«Нива» Долбизно
Эта команда уже прошла два раунда Кубка Белоруссии. Для клуба первой лиги такой промежуточный результат уже можно считать подвигом.
Впрочем, «Нива» Долбизно давно на слуху. Команда постепенно растет, и наверняка совсем скоро будет бороться за выход в высший дивизион.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома аграрии уступили «Жодино-Южное» (1:2).
Причем до того «Нива» Долбизно проиграла еще и «Витебску» (0:3). А вот пинскую «Волну» аграрии разгромили со счетом 5:2.
Наверняка в этом поединке хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. За аграриев может сыграть преимущество своего поля.
«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 3 место, и явно намерена остаться на пьедестале.
Правда, отставание от идущего вторым «Немана» составляет 7 очков. Так что в дуэт лидеров прорваться будет затруднительно.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Торпедо-БелАЗ» одолел «Ислочь» со счетом 2:1.
До того торпедовцы потеряли два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть проблемную «Белшину» (1:1).
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и обыгрывать полпреда первой лиги жодинцы просто обязаны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо-БелАЗ» предлагают — 1.15.
На викторию «Нивы» Долбизно дают — 16.50, ничья оценена — в 7.30.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.12.