«Нива» Долбизно сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 1/8 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 17:00 мск. «Нива» Долбизно — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нива» Долбизно

Эта команда уже прошла два раунда Кубка Белоруссии. Для клуба первой лиги такой промежуточный результат уже можно считать подвигом.

Впрочем, «Нива» Долбизно давно на слуху. Команда постепенно растет, и наверняка совсем скоро будет бороться за выход в высший дивизион.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома аграрии уступили «Жодино-Южное» (1:2).

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Причем до того «Нива» Долбизно проиграла еще и «Витебску» (0:3). А вот пинскую «Волну» аграрии разгромили со счетом 5:2.

Наверняка в этом поединке хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. За аграриев может сыграть преимущество своего поля.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо-БелАЗ» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 3 место, и явно намерена остаться на пьедестале.

Правда, отставание от идущего вторым «Немана» составляет 7 очков. Так что в дуэт лидеров прорваться будет затруднительно.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Торпедо-БелАЗ» одолел «Ислочь» со счетом 2:1.

До того торпедовцы потеряли два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть проблемную «Белшину» (1:1).

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и обыгрывать полпреда первой лиги жодинцы просто обязаны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо-БелАЗ» предлагают — 1.15.

На викторию «Нивы» Долбизно дают — 16.50, ничья оценена — в 7.30.

Обе команды явно не намерены отсиживаться в тылах , так что ждем высокой атакующей активности.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.12.