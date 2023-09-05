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    Забьют и те, и эти?

    «Нива» Долбизно — «Торпедо-БелАЗ». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Белоруссии, 5 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нива» Долбизно — «Торпедо-БелАЗ»
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    «Торпедо-БелАЗ»
    «Нива» Долбизно сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 1/8 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 17:00 мск. «Нива» Долбизно — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нива» Долбизно

    Эта команда уже прошла два раунда Кубка Белоруссии. Для клуба первой лиги такой промежуточный результат уже можно считать подвигом.

    Впрочем, «Нива» Долбизно давно на слуху. Команда постепенно растет, и наверняка совсем скоро будет бороться за выход в высший дивизион.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома аграрии уступили «Жодино-Южное» (1:2).

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    Причем до того «Нива» Долбизно проиграла еще и «Витебску» (0:3). А вот пинскую «Волну» аграрии разгромили со счетом 5:2.

    Наверняка в этом поединке хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. За аграриев может сыграть преимущество своего поля.

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» нынешний сезон проводит весьма продуктивно. Сейчас команда занимает 3 место, и явно намерена остаться на пьедестале.

    Правда, отставание от идущего вторым «Немана» составляет 7 очков. Так что в дуэт лидеров прорваться будет затруднительно.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела успешно. «Торпедо-БелАЗ» одолел «Ислочь» со счетом 2:1.

    До того торпедовцы потеряли два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть проблемную «Белшину» (1:1).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются сыграть на своих козырях. Да и обыгрывать полпреда первой лиги жодинцы просто обязаны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Торпедо-БелАЗ» предлагают — 1.15.

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    На викторию «Нивы» Долбизно дают — 16.50, ничья оценена — в 7.30.

    Обе команды явно не намерены отсиживаться в тылах, так что ждем высокой атакующей активности.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.12.

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    «Нива» Долбизно — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 05.09.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и эти?
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