«Суонси»
Эта команда стартовала в Чемпионшипе явно не лучшим образом. Валлийцы находятся на низком для себя 20 месте в таблице.
По всей вероятности, «Суонси» вряд ли сумеет побороться за попадание в плей-офф. Валлийцам не хватает стабильности.
Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Суонси» потерпел поражение от «Престона» (1:2).
А вот поединки с «Борнмутом» для команды складываются ужасно. Из пяти последних очных встреч проиграно три при двух паритетах.
«Суонси» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Валлийцы постараются оказать достойное сопротивление полпреду АПЛ.
«Борнмут»
«Борнмут» в АПЛ стартовал неудачно. В трех стартовых поединках команда смогла набрать всего один балл.
Главным бичом команды является слабая реализация. Пока игроки «Борнмута» забили всего лишь 2 мяча в чемпионате.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борнмут» на родной арене по всем статьям уступил «Тоттенхэму» (0:2).
А вот до того команда уступила еще и «Ливерпулю» (1:3). Причем в той встрече счет открыл именно «Борнмут».
И уж точно «Борнмут» будет активно атаковать. В кубковой встрече есть прекрасная возможность для кадрового маневра.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Борнмута» предлагают — 2.25.
На викторию «Суонси» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.62.
«Борнмут» наверняка всеми силами
Наш прогноз — Победа «Борнмута». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.