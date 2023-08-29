«Суонси» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

Эта команда стартовала в Чемпионшипе явно не лучшим образом. Валлийцы находятся на низком для себя 20 месте в таблице.

По всей вероятности, «Суонси» вряд ли сумеет побороться за попадание в плей-офф. Валлийцам не хватает стабильности.

Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Суонси» потерпел поражение от «Престона» (1:2).

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А вот поединки с «Борнмутом» для команды складываются ужасно. Из пяти последних очных встреч проиграно три при двух паритетах.

«Суонси» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Валлийцы постараются оказать достойное сопротивление полпреду АПЛ.

«Борнмут»

«Борнмут» в АПЛ стартовал неудачно. В трех стартовых поединках команда смогла набрать всего один балл.

Главным бичом команды является слабая реализация. Пока игроки «Борнмута» забили всего лишь 2 мяча в чемпионате.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борнмут» на родной арене по всем статьям уступил «Тоттенхэму» (0:2).

А вот до того команда уступила еще и «Ливерпулю» (1:3). Причем в той встрече счет открыл именно «Борнмут».

И уж точно «Борнмут» будет активно атаковать. В кубковой встрече есть прекрасная возможность для кадрового маневра.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Борнмута» предлагают — 2.25.

На викторию «Суонси» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.62.

«Борнмут» наверняка всеми силами попытается исправиться за неудачи на старте сезона .

Наш прогноз — Победа «Борнмута». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.