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    «Борнмут» одолеет «лебедей»

    «Суонси» — «Борнмут». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Борнмут»
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    «Борнмут»
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 29 августа, начало — в 21:30 мск. «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Сентября 2023 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 14:30 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Бристоль
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    «Суонси»

    Эта команда стартовала в Чемпионшипе явно не лучшим образом. Валлийцы находятся на низком для себя 20 месте в таблице.

    По всей вероятности, «Суонси» вряд ли сумеет побороться за попадание в плей-офф. Валлийцам не хватает стабильности.

    Предыдущий тур чемпионата команда провела неудачно. «Суонси» потерпел поражение от «Престона» (1:2).

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    А вот поединки с «Борнмутом» для команды складываются ужасно. Из пяти последних очных встреч проиграно три при двух паритетах.

    «Суонси» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Валлийцы постараются оказать достойное сопротивление полпреду АПЛ.

    «Борнмут»

    «Борнмут» в АПЛ стартовал неудачно. В трех стартовых поединках команда смогла набрать всего один балл.

    Главным бичом команды является слабая реализация. Пока игроки «Борнмута» забили всего лишь 2 мяча в чемпионате.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борнмут» на родной арене по всем статьям уступил «Тоттенхэму» (0:2).

    А вот до того команда уступила еще и «Ливерпулю» (1:3). Причем в той встрече счет открыл именно «Борнмут».

    И уж точно «Борнмут» будет активно атаковать. В кубковой встрече есть прекрасная возможность для кадрового маневра.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Борнмута» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Суонси» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.62.

    «Борнмут» наверняка всеми силами попытается исправиться за неудачи на старте сезона.

    Наш прогноз — Победа «Борнмута». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.23.

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    «Суонси» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на футбол. «Борнмут» одолеет «лебедей»
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