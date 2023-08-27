«Атлетик» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 27 августа, начало — в 22:30 мск. «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Эта команда довольно скромно начала новый сезон. «Атлетик» в двух первых турах Примеры набрал четыре зачетных пункта.

Правда, забили баски всего 2 мяча. Пропущено в свои ворота столько же, да и надежность тылов «Атлетика» давно не является новостью.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Атлетик» уверенно расправился с «Осасуной» (2:0).

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До того баски уступили мадридскому «Реалу». Дома «Атлетик» не смог сдержать атаки «сливочных», пропустив два безответных мяча.

«Атлетик» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. На «Сан Мамесе» баски редко кого отпускают с очками.

«Бетис»

Севильская команда новый чемпионат начала довольно продуктивно. «Бетису» удалось набрать 4 очка в двух турах.

Причем в двух сыгранных матчах игроки команды отличились всего лишь 2 результативными ударами. Зато в свои ворота севильцы пропустили лишь однажды.

Свой предыдущий поединок в рамках Примеры команда провела неплохо. «Бетис» дал бой «Атлетико», расписав с мадридцами мировую (0:0).

А вот в стартовом туре команда показала свою силу. «Бетис» смог одолеть крепкий «Вильярреал» (2:1).

И уж точно «Бетис» постарается добыть хотя бы балл. Правда, под вопросом участие в матче основного стража ворот Клаудио Браво.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетика» предлагают — 1.95.

На викторию «Бетиса» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.77.

Обе команды имеют надежные тылы , так что вряд ли стоит ожидать большого количества забитых мячей.

Наш прогноз — Тотал 1-го тайма меньше 0.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Победа «Атлетика» во 2 тайме за 2.23.