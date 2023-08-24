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    «Олимпия» — «Карабах». Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    «Олимпия» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Олимпия» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Олимпия
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    •  Олимпия 21:00 Карабах Карабах
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Олимпия»

    Спустя 5 лет «Олимпия» из Любляны вернула себе титул чемпиона Словении. Это звание команда отоборала у экс-победителя «Марибора».

    В Лиге чемпионов словенская команда дошла до третьего отборочного раунда. На ранних стадиях квалификации «Олимпия» обыграла чемпиона Латвии — «Валмиеру» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях), чемпиона Болгарии — «Лудогорец» (2:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    В 3-м раунде квалификации «Олимпия» проиграла дуэль турецкому «Галатасараю» (0:3 — поражение дома и 0:1 — проигрыш в гостях).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Словении «Олимпия» идет в топ-3, набрав 9 очков в 4 матчах. На балл больше у «Марибора» и «Целе». В рамках 4-го тура словенского первенства «Олимпия» выиграла у «Алюминия» (5:4).

    «Карабах»

    Для амбициозного «Карабаха» сезон в Лиге чемпионов сложился неудачно, команда уступила дорогу в 3-й отборочный раунд чемпиону Польши — команде «Ракув».

    В двухматчевой дуэли с польским визави, «Карабаху» не хватило всего одного гола, чтобы остаться в игре (2:3 — поражение в гостях и 1:1 — ничья дома).

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    • В Лиге Европы «скауны» уже преодолели один этап квалификации. В 3-м отборочном раунде «Карабах» нанес поражение финскому ХИКу (2:1 — победа дома и 2:1 — в гостях).

    В 3-м туре чемпионата Азербайджана «Карабах» обыграл команду «Араз-Нахчыван» (2:1). На данный момент действующий победитель занимает второе место в турнирной таблице с 6 набранными очками. Выше только «Зиря», у которой на 3 пункта больше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в победу гостей. На победу «Олимпии» можно поставить за 2.78, ничью оценивают в 3.32, а на победу «Карабаха» — в 2.51.

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    Прогноз: Играют примерно равные команды, которые будут осторожничать в поединке. Можно рискнуть, что «Олимпия» и «Карабах» не смогут определить победителя в первом матче дуэли.

    Ставка: Будет ничья с коэффициентом 3.32.

    Альтернативный прогноз: Еще один вариант — сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Олимпия» — «Карабах»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Все решится в ответной игре?
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