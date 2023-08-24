«Гент» сыграет на своем поле с АПОЭЛом в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Гент» — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Эта команда довольно таки успешно стартовала в своем чемпионате. «Гент» на данный момент находится на 2 месте в таблице.

Причем по очкам у команды равенство с «Брюгге» — по 10 пунктов. Вот только с надежностью тылов у «Гента» не все шикарно: 5 пропущенных мячей в 4 встречах.

Коэффициенты матча Гент — АПОЭЛ 1X2Новым игрокам 1.504.007.60Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Гент» дома не смог переиграть «Сент-Трюйден» (2:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций бельгийцы прошли польский барьер. «Погонь» была обыграна по сумме двух встреч (6:2).

В родных стенах бельгийцы явно будут активно атаковать. «Гент» постарается соорудить голевой задел перед ответным поединком.

АПОЭЛ

Эта команда весьма только-только стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ в первом туре добыла три очка.

На выезде АПОЭЛ уверенно переиграл «Закакиу». Команда отправила в ворота соперника два безответных мяча.

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций команда прошла грузинскую «Дилу». По сумме двух матчей бельгийцы были сильнее (3:0).

До того АПОЭЛ прошел сербскую «Войводину». В обоих матчах киприоты победили со счетом 2:1.

И уж наверняка киприоты не собираются отсиживаться в тылах. АПОЭЛ отличается умением настраиваться на любого соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 1.46.

На викторию АПОЭЛа дают — 6.44, ничья оценена — в 4.60.

«Гент» наверняка сыграет с максимальной активностью в атаке , явно намереваясь соорудить задел перед ответной встречей.

Наш прогноз — Фора «Гента» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.