ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ДавилаДавила-забивала. ЦСКА получил долгожданное усиление Джордже ПетровичДжордже Петрович: Почему «Челси» платит 14 млн фунтов за вратаря «Нью-Ингленд Революшн» Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
    Все новости спорта

    Уверенная виктория «Гента»?

    «Гент» — АПОЭЛ. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Гент Прогнозы на АПОЭЛ Прогнозы на Бельгия. Про Лига Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Гент» — АПОЭЛ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гент»
    «Гент» сыграет на своем поле с АПОЭЛом в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Гент» — АПОЭЛ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Гент
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Гент 21:00 АПОЭЛ АПОЭЛ
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Гент»

    Эта команда довольно таки успешно стартовала в своем чемпионате. «Гент» на данный момент находится на 2 месте в таблице.

    Причем по очкам у команды равенство с «Брюгге» — по 10 пунктов. Вот только с надежностью тылов у «Гента» не все шикарно: 5 пропущенных мячей в 4 встречах.

    Коэффициенты матча Гент — АПОЭЛ

    1X2Новым игрокам
  • 1.504.007.60Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Гент» дома не смог переиграть «Сент-Трюйден» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций бельгийцы прошли польский барьер. «Погонь» была обыграна по сумме двух встреч (6:2).

    В родных стенах бельгийцы явно будут активно атаковать. «Гент» постарается соорудить голевой задел перед ответным поединком.

    АПОЭЛ

    Эта команда весьма только-только стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ в первом туре добыла три очка.

    На выезде АПОЭЛ уверенно переиграл «Закакиу». Команда отправила в ворота соперника два безответных мяча.

  • Трансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • Борьба за Верратти продолжается, Доку пойдет на повышение, Лангле и Санчес будут в новых командах
  • 21/08/2023

    • В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций команда прошла грузинскую «Дилу». По сумме двух матчей бельгийцы были сильнее (3:0).

    До того АПОЭЛ прошел сербскую «Войводину». В обоих матчах киприоты победили со счетом 2:1.

    И уж наверняка киприоты не собираются отсиживаться в тылах. АПОЭЛ отличается умением настраиваться на любого соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 1.46.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию АПОЭЛа дают — 6.44, ничья оценена — в 4.60.

    «Гент» наверняка сыграет с максимальной активностью в атаке, явно намереваясь соорудить задел перед ответной встречей.

    Наш прогноз — Фора «Гента» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.08
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спартак Трнава — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ботафого — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Цинциннати — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Депортиво Перейра — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тобол — Виктория
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гент» — АПОЭЛ: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Гента»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры