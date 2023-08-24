«Гент»
Эта команда довольно таки успешно стартовала в своем чемпионате. «Гент» на данный момент находится на 2 месте в таблице.
Причем по очкам у команды равенство с «Брюгге» — по 10 пунктов. Вот только с надежностью тылов у «Гента» не все шикарно: 5 пропущенных мячей в 4 встречах.
Коэффициенты матча Гент — АПОЭЛ
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Гент» дома не смог переиграть «Сент-Трюйден» (2:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций бельгийцы прошли польский барьер. «Погонь» была обыграна по сумме двух встреч (6:2).
В родных стенах бельгийцы явно будут активно атаковать. «Гент» постарается соорудить голевой задел перед ответным поединком.
АПОЭЛ
Эта команда весьма только-только стартовала в своем чемпионате. АПОЭЛ в первом туре добыла три очка.
На выезде АПОЭЛ уверенно переиграл «Закакиу». Команда отправила в ворота соперника два безответных мяча.
В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций команда прошла грузинскую «Дилу». По сумме двух матчей бельгийцы были сильнее (3:0).
До того АПОЭЛ прошел сербскую «Войводину». В обоих матчах киприоты победили со счетом 2:1.
И уж наверняка киприоты не собираются отсиживаться в тылах. АПОЭЛ отличается умением настраиваться на любого соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 1.46.
На викторию АПОЭЛа дают — 6.44, ничья оценена — в 4.60.
«Гент»
Наш прогноз — Фора «Гента» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.