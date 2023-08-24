«Динамо» Загреб
«Динамо» Загреб выступит в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Обидчиком чемпиона Хорватии в третьем раунде отбора стал греческий АЕК.
Загребцы уже успели выиграть первый трофей в этом сезоне. Они взяли Суперкубок Хорватии, одолев «Хайдук» (1:0).
Чемпионат Хорватии команда начала с поражения, уступив тому же «Хайдуку» 1:2. Позже хозяева разгромили «Истру» (3:0) и сыграли вничью с «Горицей» (0:0).
В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух ничьих и одном поражении, поэтому его форма явно оставляет желать лучшего.
«Спарта» Прага
Как и соперник, «Спарта» сыграет в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Обидчиком чемпиона Чехии в третьем раунде отбора стал датский «Копенгаген».
Пражская команда уже успела провести пять матчей нового сезона чемпионата Чехии. Столичный коллектив добыл победу во четырех играх, а в одной сыграл вничью.
Команда из Праги занимает второе место в турнирной таблице с отрывом в два очка от лидера «Славии». «Железные» хоть и отстают, но также участвуют в чемпионской гонке.
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что его форма немногим лучшем, чем у соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Динамо» Загреб, коэффициент на победу которого равен 2,11. Успех «Спарты» Прага оценивается в 3,55, ничья — в 3,35.
В трех последних матчах гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.
Еще один вариант ставки — «Динамо» Загреб выиграет за 2,11, ведь хозяева, как фаворит матча, вполне способны на такой сценарий.