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    Победит ли «Динамо» Загреб «Спарту» на пути в группу Лиги Европы?

    «Динамо» Загреб — «Спарта» Прага. Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 24 августа 2023 года

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    «Спарта» Прага сыграет на выезде в первом матче
    «Динамо» Загреб сыграет на своем поле со «Спартой» Прага в раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 24 августа, начало — в 21:00 мск. «Динамо» Загреб — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Августа 2023 года
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    •  Динамо З 21:00 Спарта П Спарта П
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    «Динамо» Загреб

    «Динамо» Загреб выступит в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Обидчиком чемпиона Хорватии в третьем раунде отбора стал греческий АЕК.

    Загребцы уже успели выиграть первый трофей в этом сезоне. Они взяли Суперкубок Хорватии, одолев «Хайдук» (1:0).

    Чемпионат Хорватии команда начала с поражения, уступив тому же «Хайдуку» 1:2. Позже хозяева разгромили «Истру» (3:0) и сыграли вничью с «Горицей» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при двух ничьих и одном поражении, поэтому его форма явно оставляет желать лучшего.

    «Спарта» Прага

    Как и соперник, «Спарта» сыграет в Лиге Европы после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Обидчиком чемпиона Чехии в третьем раунде отбора стал датский «Копенгаген».

    Пражская команда уже успела провести пять матчей нового сезона чемпионата Чехии. Столичный коллектив добыл победу во четырех играх, а в одной сыграл вничью.

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  • 19/08/2023

    • Команда из Праги занимает второе место в турнирной таблице с отрывом в два очка от лидера «Славии». «Железные» хоть и отстают, но также участвуют в чемпионской гонке.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что его форма немногим лучшем, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Динамо» Загреб, коэффициент на победу которого равен 2,11. Успех «Спарты» Прага оценивается в 3,55, ничья — в 3,35.

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    В трех последних матчах гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

    Еще один вариант ставки — «Динамо» Загреб выиграет за 2,11, ведь хозяева, как фаворит матча, вполне способны на такой сценарий.

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    «Динамо» Загреб — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли «Динамо» Загреб «Спарту» на пути в группу Лиги Европы?
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