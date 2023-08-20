«Удинезе»
Эта команда привычно скромно провела предыдущий сезон. «Удинезе» финишировал всего лишь на 12 месте в Серии А.
Причем в заключительном туре прошедшего чемпионата Италии команда как раз уступила «Ювентусу» (0:1). Да и вообще, фриуланцы — чистый середняк лиги.
Коэффициенты матча Удинезе — Ювентус
В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Удинезе» уверенно расправился с «Катанзаро» (4:1).
Из пяти последних очных встреч «Удинезе» добыл лишь одну ничью с туринцами. Причем в трех последних поединках фриуланцы не забивали.
Удинцы явно постараются дать бой «Старой Сеньоре». Тем паче, соперник имеет ряд проблем в плане организации атак.
«Ювентус»
Эта команда минувший чемпионат завершила на 7 месте в таблице. Так получилось из-за снятия десяти очков с туринцев.
Правда, в контрольных матчах команда выглядела не столь ярко. Из трех матчей туринцы извлекли лишь одну викторию.
Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В товарищеском матче с «Аталантой» туринцы расписали мировую (0:0).
А вот с мадридским «Реалом» туринцы справились, что называется, на ура. «Ювентус» уверенно одолел испанцев (3:1).
«Старая Сеньора» явно намерена стартовать с победы. Туринцы будут максимально активными в атаке с первых минут встречи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.91.
На викторию «Удинезе» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.58.
«Ювентус» явно намерена максимально успешно стартовать в чемпионате, так что
Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.