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    «Старая Сеньора» быстро огорчит фриуланцев

    «Удинезе» — «Ювентус». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Серия А, 20 августа 2023 года

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    Адриен Рабьо
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Августа 2023 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Удинезе»

    Эта команда привычно скромно провела предыдущий сезон. «Удинезе» финишировал всего лишь на 12 месте в Серии А.

    Причем в заключительном туре прошедшего чемпионата Италии команда как раз уступила «Ювентусу» (0:1). Да и вообще, фриуланцы — чистый середняк лиги.

    Коэффициенты матча Удинезе — Ювентус

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    В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Удинезе» уверенно расправился с «Катанзаро» (4:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Из пяти последних очных встреч «Удинезе» добыл лишь одну ничью с туринцами. Причем в трех последних поединках фриуланцы не забивали.

    Удинцы явно постараются дать бой «Старой Сеньоре». Тем паче, соперник имеет ряд проблем в плане организации атак.

    «Ювентус»

    Эта команда минувший чемпионат завершила на 7 месте в таблице. Так получилось из-за снятия десяти очков с туринцев.

    Правда, в контрольных матчах команда выглядела не столь ярко. Из трех матчей туринцы извлекли лишь одну викторию.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В товарищеском матче с «Аталантой» туринцы расписали мировую (0:0).

    А вот с мадридским «Реалом» туринцы справились, что называется, на ура. «Ювентус» уверенно одолел испанцев (3:1).

    «Старая Сеньора» явно намерена стартовать с победы. Туринцы будут максимально активными в атаке с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Удинезе» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.58.

    «Ювентус» явно намерена максимально успешно стартовать в чемпионате, так что будет активно атаковать с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.

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    «Удинезе» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» быстро огорчит фриуланцев
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