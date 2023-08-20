«Удинезе» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:45 мск. «Удинезе» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Эта команда привычно скромно провела предыдущий сезон. «Удинезе» финишировал всего лишь на 12 месте в Серии А.

Причем в заключительном туре прошедшего чемпионата Италии команда как раз уступила «Ювентусу» (0:1). Да и вообще, фриуланцы — чистый середняк лиги.

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В своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Италии «Удинезе» уверенно расправился с «Катанзаро» (4:1).

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Из пяти последних очных встреч «Удинезе» добыл лишь одну ничью с туринцами. Причем в трех последних поединках фриуланцы не забивали.

Удинцы явно постараются дать бой «Старой Сеньоре». Тем паче, соперник имеет ряд проблем в плане организации атак.

«Ювентус»

Эта команда минувший чемпионат завершила на 7 месте в таблице. Так получилось из-за снятия десяти очков с туринцев.

Правда, в контрольных матчах команда выглядела не столь ярко. Из трех матчей туринцы извлекли лишь одну викторию.

Свой предыдущий поединок команда провела неплохо. В товарищеском матче с «Аталантой» туринцы расписали мировую (0:0).

А вот с мадридским «Реалом» туринцы справились, что называется, на ура. «Ювентус» уверенно одолел испанцев (3:1).

«Старая Сеньора» явно намерена стартовать с победы. Туринцы будут максимально активными в атаке с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.91.

На викторию «Удинезе» дают — 4.74, ничья оценена — в 3.58.

«Ювентус» явно намерена максимально успешно стартовать в чемпионате, так что будет активно атаковать с первых минут поединка .

Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.