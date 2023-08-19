«Тулуза»
Эта команда является крепким середняком Лиги 1. «Тулуза» способна выдать отдельный яркий поединок.
В летних контрольных матчах команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть два раза при трех поражениях.
Коэффициенты матча Тулуза — ПСЖ
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Тулуза» переиграла «Нант» (2:1).
Отметим Закарию Абухляля. Марокканский форвард в прошедшем сезоне отличился 10 раз, и уже открыл счет своим голам в новом чемпионате.
Между тем, «Тулуза» постарается дать бой чемпиону Франции. Хозяева наверняка явно будут действовать в расчете на контратаки.
ПСЖ
Парижане в летнее межсезонье изменились почти до неузнаваемости. Звездные лидеры, один за другим, покинули ПСЖ.
Да и ситуация с Килианом Мбаппе только расшатывает ситуацию внутри коллектива. Без своего лидера атак парижане не впечатляют.
Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела неудачно. ПСЖ не сумел справиться с колючим «Лорьяном» (0:0).
Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В последние годы парижане неизменно обыгрывают соперника.
ПСЖ уж точно будет действовать первым номером. Гости, при всех своих проблемах, по всем параметрам смотрятся мощнее оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.71.
На викторию «Тулузы» дают — 4.89, ничья оценена — в 4.45.
Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.