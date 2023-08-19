«Тулуза» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

Эта команда является крепким середняком Лиги 1. «Тулуза» способна выдать отдельный яркий поединок.

В летних контрольных матчах команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть два раза при трех поражениях.

Коэффициенты матча Тулуза — ПСЖ 1X2Новым игрокам 4.904.201.65Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Тулуза» переиграла «Нант» (2:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Отметим Закарию Абухляля. Марокканский форвард в прошедшем сезоне отличился 10 раз, и уже открыл счет своим голам в новом чемпионате.

Между тем, «Тулуза» постарается дать бой чемпиону Франции. Хозяева наверняка явно будут действовать в расчете на контратаки.

ПСЖ

Парижане в летнее межсезонье изменились почти до неузнаваемости. Звездные лидеры, один за другим, покинули ПСЖ.

Да и ситуация с Килианом Мбаппе только расшатывает ситуацию внутри коллектива. Без своего лидера атак парижане не впечатляют.

Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела неудачно. ПСЖ не сумел справиться с колючим «Лорьяном» (0:0).

Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В последние годы парижане неизменно обыгрывают соперника.

ПСЖ уж точно будет действовать первым номером. Гости, при всех своих проблемах, по всем параметрам смотрятся мощнее оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.71.

На викторию «Тулузы» дают — 4.89, ничья оценена — в 4.45.

ПСЖ на голову сильнее соперника , и уж точно будут атаковать с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.