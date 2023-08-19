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    Парижане будут торопиться!

    «Тулуза» — ПСЖ. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — ПСЖ
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    Ашраф Хакими
    «Тулуза» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 августа, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Августа 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Тулуза»

    Эта команда является крепким середняком Лиги 1. «Тулуза» способна выдать отдельный яркий поединок.

    В летних контрольных матчах команда выглядела довольно выгодно. Из шести спаррингов удалось выиграть два раза при трех поражениях.

    Коэффициенты матча Тулуза — ПСЖ

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В стартовом туре чемпионата «Тулуза» переиграла «Нант» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Отметим Закарию Абухляля. Марокканский форвард в прошедшем сезоне отличился 10 раз, и уже открыл счет своим голам в новом чемпионате.

    Между тем, «Тулуза» постарается дать бой чемпиону Франции. Хозяева наверняка явно будут действовать в расчете на контратаки.

    ПСЖ

    Парижане в летнее межсезонье изменились почти до неузнаваемости. Звездные лидеры, один за другим, покинули ПСЖ.

    Да и ситуация с Килианом Мбаппе только расшатывает ситуацию внутри коллектива. Без своего лидера атак парижане не впечатляют.

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    • Стартовый матч в рамках чемпионата команда провела неудачно. ПСЖ не сумел справиться с колючим «Лорьяном» (0:0).

    Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются успешно. В последние годы парижане неизменно обыгрывают соперника.

    ПСЖ уж точно будет действовать первым номером. Гости, при всех своих проблемах, по всем параметрам смотрятся мощнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.71.

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    На викторию «Тулузы» дают — 4.89, ничья оценена — в 4.45.

    ПСЖ на голову сильнее соперника, и уж точно будут атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Тулуза» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. Парижане будут торопиться!
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