Испания (жен) сыграет на своем поле с Швецией (жен) в рамках 1/2 финала плей-офф женского чемпионата мира. Матч пройдет 15 августа, начало — в 11:00 мск. Испания (жен) — Швеция (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания (жен)

Испанки в своей группе заняли 2 место, пропустив вперед японок. Причем в очном поединке Испания (жен) уступила им со счетом 0:4.

Зато швейцарок удалось разгромить (5:1) уже на стадии плей-офф. Так что испанки явно прогрессируют от матча к матчу.

В предыдущем раунде команда победила лишь в овертайме. Испания (жен) оказалась удачливее женской сборной Нидерландов (2:1).

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В этом поединке англичанки явно будут действовать первым номером. При этом оборона команды нередко допускает результативные просчеты...

В этом поединке Испания (жен) явно постарается сыграть на своих козырях. Испанки будут максимально активны в атаке.

Швеция (жен)

Женская сборная Швеции уже успела приятно удивить. Скандинавки выиграли свою группу, оставив за бортом турнира итальянок и аргентинок.

В трех турах группового этапа Швеция (жен) набрала 9 очков. Причем команда отличилась девятью точными выстрелами.

В предыдущем раунде турнира Швеция (жен) добыла трудную победу. Виктория над японками получилась натужной (2:1).

До того был пройден американский барьер. Шведки одолели женскую сборную США в серии послематчевых пенальти.

В этой встрече Швеция (жен) явно будет действовать в привычном для себя ключе. Номинальные гости будут рассчитывать на контрвыпады.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Испании (жен) предлагают — 2.00.

На викторию Швеции (жен) дают — 3.80, ничья оценена — в 3.40.

Испанки наверняка будут активны в атаке , и должны найти бреши в обороне соперниц.

Наш прогноз — Победа Испании (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.