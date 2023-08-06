В заключительном матче 17-го тура норвежской Элитсерии между собой встретятся лидеры турнирной таблицы. «Викинг» на своем поле примет «Будё-Глимт». Начало матча — 6 августа в 20:15 по московскому времени. «Викинг» — «Будё-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викинг»

«Викинг» имеет потрясающую серию из 7-ми побед подряд. За счет этого успеха команда из города Ставангер укрепилась на втором месте в таблице, а по результатам предыдущего тура сократила свое отставание от «Будё-Глимт» до 6-ти баллов.

Сейчас на счету «тёмно-синих» 35 очков с общей разницей мячей 36:22. Удивительно, но команда уже набрала столько же баллов, сколько и за весь предыдущий сезон. А ведь сыграно всего 16 туров.

Этим летом «Викинг» проиграл только дважды. Первое поражение случилось 4 июня в матче 9-го тура против «Мольде» (3:4), а во втором случае клуб из Ставангера вылетел из Кубка Норвегии, проиграв скромному «Рауфоссу» в серии пенальти. Матч был сыгран 28 июня.

Все прогнозы на футбол

В крайнем туре чемпионата «Викинг» забрал три очка на выезде у «Бранна» (2:0). Таким образом, команда увеличила число «сухих» побед в чемпионате до 4-х встреч. Всего же с начала сезона «темно-синие» 11 раз праздновали викторию над своими соперниками.

«Будё-Глимт»

Команда в этом сезоне борется на трех фронтах. «Будё-Глимт» имеет хорошие шансы на чемпионство, а также на Кубок Норвегии. Подопечные Кьетиля Кнутсена с отрывом в 6 очков лидируют в Элитсерии, а в конце сентября сыграют в полуфинале национального кубка против «Волеренги».

Кроме того, «Будё-Глимт» мы можем увидеть на групповом этапе Лиги Конференций. Для этого команде нужно преодолеть еще две стадии. Ближайшим соперником «молний» станет армянский «Пюник». Первый матч третьего квалификационного раунда будет сыгран 10 августа в Норвегии.

На предыдущей стадии отбора «Будё-Глимт» без проблем разобрался с чешским «Богемиансом». Команда Кнутсена оказалась сильнее в обоих матчах — 3:0 дома и 4:2 на выезде.

В предыдущем туре чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» потерпел второе поражение в сезоне, уступив дома «Тромсё» (0:2). Ранее были три победы подряд над «Оддом» (2:0), «Хёугесунном» (2:1) и «Саннефьордом» (5:2). Сейчас на счету «Будё-Глимт» 41 очко в 17-ти матчах турнира.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Будё-Глимт». На победу лидера турнирной таблицы предлагают коэффициент 2.25.

Поставить на триумф «Викинга» можно за 2.75, ничья оценена с коэффициентом 4.10.

«Викинг» будет предельно мотивирован на этот матч. Для команды из Ставангера крайне важно не отпустить лидера в борьбе за чемпионство. Кроме того, «Будё-Глимт» после матча Лиги Конференций может не хватить сил.

Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Викинг» с коэффициентом 2.10.

Также отметим, что три последних очных матча радовали результативными исходами — 5:1, 5:3 и 5:4. Еще один вариант ставки — ТБ (4) за 2.60.