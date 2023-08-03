В четверг, 3 августа «Нефтчи» на своём поле сыграет против «Железничара». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Нефтчи» — «Железничар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» первый матч дуэли против «Железничара» может занести себе в актив. По ходу матча «нефтяники» дважды отыгрывались.

В составе бронзового призера чемпионата Азербайджана спасительный гол на 95-й минуте поединка забил нападающий Рахман Хаджиев. Был еще автогол в исполнении игрока «Железничара» Александара Косорича.

Коэффициенты матча Нефтчи — Железничар Сараево 1X2Новым игрокам 1.903.504.15Бонус$9500

Таким образом прервалась черная полоса «Нефтчи», которая насчитывала 5 матчей. До этого команда проиграла в товарищеских матчах со «Спартаком» (0:2), «Фенербахче» (0:1), «Црвеной Звездой» (0:4) и «Зенитом» (1:3). Проиграл «Нефтчи» и в матче Кубка Азербайджана с «Габалой» (0:1 — в дополнительное время).

Все прогнозы на Лигу конференций

В воскресенье, 6 августа «Нефтчи» стартует во внутреннем первенстве. Матч 1-го тура чемпионата Азербайджана клуб проведет в гостях против «Кяпаза».

«Железничар»

Стартовал новый сезон в чемпионате Боснии и Герцеговины. Но «Железничар» матч 1-го тура против команды «Игман» перенес. Причина — участие команды в квалификации Лиги конференций.

Футболисты «Железничара» упустили победу в матче второго раунда с «Нефтчи» (2:2). В составе боснийцев стоит отметить забитые мячи в исполнении Дженана Харачича и Джозефа Амоа.

В первом раунде Лиги конференций «Железничар» оказался сильнее минского «Динамо» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

Три года без еврокубков — именно столько провел «Железничар» без международных матчей. Тогда в 2020 «Железничар» провёл всего одну игру в рамках квалификации Лиги Европы. Боснийцы проиграли израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (1:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Нефтчи» можно поставить за 1.87, ничью оценивают в 3.62. А на победу «Железничара» — 4.06.

Прогноз: «Нефтчи» не может найти свою игру, команда не может выиграть уже шестой матч подряд. «Железничар» намерен продлить эту серию, боснийцев устроит и ничья в поединке.

Ставка: «Железничар» пройдет в следующий этап с коэффициентом 2.65.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на форе боснийской команды, чтобы не рисковать.

Альтернативная ставка: Фора «Железничара» (0) с коэффициентом 3.04.