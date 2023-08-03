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    «Железничар» продлит черную полосу «Нефтчи»?

    «Нефтчи» — «Железничар». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Фенербахче» — «Нефтчи»
    В четверг, 3 августа «Нефтчи» на своём поле сыграет против «Железничара». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Нефтчи» — «Железничар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Нефтчи
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    •  Нефтчи 20:00 Железничар Сараево Железничар Сараево
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» первый матч дуэли против «Железничара» может занести себе в актив. По ходу матча «нефтяники» дважды отыгрывались.

    В составе бронзового призера чемпионата Азербайджана спасительный гол на 95-й минуте поединка забил нападающий Рахман Хаджиев. Был еще автогол в исполнении игрока «Железничара» Александара Косорича.

    Коэффициенты матча Нефтчи — Железничар Сараево

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    Таким образом прервалась черная полоса «Нефтчи», которая насчитывала 5 матчей. До этого команда проиграла в товарищеских матчах со «Спартаком» (0:2), «Фенербахче» (0:1), «Црвеной Звездой» (0:4) и «Зенитом» (1:3). Проиграл «Нефтчи» и в матче Кубка Азербайджана с «Габалой» (0:1 — в дополнительное время).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В воскресенье, 6 августа «Нефтчи» стартует во внутреннем первенстве. Матч 1-го тура чемпионата Азербайджана клуб проведет в гостях против «Кяпаза».

    «Железничар»

    Стартовал новый сезон в чемпионате Боснии и Герцеговины. Но «Железничар» матч 1-го тура против команды «Игман» перенес. Причина — участие команды в квалификации Лиги конференций.

    Футболисты «Железничара» упустили победу в матче второго раунда с «Нефтчи» (2:2). В составе боснийцев стоит отметить забитые мячи в исполнении Дженана Харачича и Джозефа Амоа.

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    • В первом раунде Лиги конференций «Железничар» оказался сильнее минского «Динамо» (2:2 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    Три года без еврокубков — именно столько провел «Железничар» без международных матчей. Тогда в 2020 «Железничар» провёл всего одну игру в рамках квалификации Лиги Европы. Боснийцы проиграли израильскому коллективу «Маккаби» Хайфа (1:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Нефтчи» можно поставить за 1.87, ничью оценивают в 3.62. А на победу «Железничара» — 4.06.

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    Прогноз: «Нефтчи» не может найти свою игру, команда не может выиграть уже шестой матч подряд. «Железничар» намерен продлить эту серию, боснийцев устроит и ничья в поединке.

    Ставка: «Железничар» пройдет в следующий этап с коэффициентом 2.65.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на форе боснийской команды, чтобы не рисковать.

    Альтернативная ставка: Фора «Железничара» (0) с коэффициентом 3.04.

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    «Нефтчи» — «Железничар»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Железничар» продлит черную полосу «Нефтчи»?
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