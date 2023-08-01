ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Карпин остановил «Зенит». Действующий чемпион упустил победу в Ростове «Крылья Советов» — «Динамо»Самарский камбэк. «Динамо» упустило победу на «Крыльями», ведя в два мяча Total War: ROME IIТоп-10 игр, которые стоит попробовать фанатам Civilization VI
  • 22:05
    • ЦСКА победил «Ахмат», Чалов оформил хет-трик
  • 22:00
    • Гол Кайо принес «Краснодару» победу над «Сочи»
  • 20:03
    • Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ
  • 20:48
    • Дивеев не сыграет за ЦСКА до конца года
  • 17:51
    • Ферстаппен выиграл «Гран-при Бельгии»
  • 17:01
    • «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью
  • 16:15
    • Свентек выиграла домашний турнир в Варшаве
    Все новости спорта

    «Пахтакор» обеспечит голевое изобилие

    «Динамо» Самарканд — «Пахтакор». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 1 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Динамо» Самарканд — «Пахтакор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Шацких
    «Динамо» Самарканд сыграет на своем поле с «Пахтакором» в рамках 1/8 финала Кубка Узбекистана. Матч пройдет 1 августа, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Самарканд — «Пахтакор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Самарканд

    Эта команда по итогам минувшего сезона вылетела из элиты узбекского футбола. Динамовцы финишировали на дне таблицы.

    Нынешний сезон команда проводит с явной задачей вернуться в высший свет. Пока клуб из Самарканда находится на 2 месте во втором по рангу дивизионе.

    Причем «Динамо» Самарканд пока не потерпело ни одного поражения. А вот отставание от лидера ташкентского «Локомотива» составляет 4 очка.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Пахтакором» для команды традиционно складываются неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.

    В этом поединке хозяева постараются дать бой гранду местного футбола. Динамовцы неплохо атакуют, да и соперник может предстать не в оптимальном кадровом сочетании.

    «Пахтакор»

    Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Вот и сейчас команда Максима Шацких лидирует, опережая «Навбахор» на 2 очка.

    Сильнейшим звеном команды является атака. В 13 чемпионата игроки «Пахтакора» забили 23 мяча, что, впрочем, не так много для чемпиона и лидера.

  • Падение Фабиньо: «Ливерпуль» ищет новый «маяк» после резкого спада бразильца
  • Мерсисайдцы продают одного из своих ключевых игроков саудовскому «Аль-Иттихаду»
  • 28/07/2023

    • Свой последний поединок «Пахтакор» завершил победой. На выезде ташкентцы уверенно расправились с «Олимпиком» (0:2).

    До того «Пахтакор» провел контрольный поединок. Команда Шацких минимально одолела «Кайрат», причем решающий мяч узбеки забили в самом эндшпиле.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть победу, что называется, малой кровью. «Пахтакор» на голову сильнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.33.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Динамо» Самарканд дают — 8.80, ничья оценена — в 4.84.

    «Пахтакор» решительно настроен на Кубок, так что не должен допустить недооценки соперника.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Гояс — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Япония (жен) — Испания (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Джере — О’Конелл
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хуслер — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Чеккинато — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Попырин — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рамос — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пелья — Карбальес Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия (жен) — Нигерия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Канада (жен) — Австралия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Алания — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алашкерт — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Самарканд — «Пахтакор»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» обеспечит голевое изобилие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры