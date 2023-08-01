«Динамо» Самарканд сыграет на своем поле с «Пахтакором» в рамках 1/8 финала Кубка Узбекистана. Матч пройдет 1 августа, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Самарканд — «Пахтакор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Самарканд

Эта команда по итогам минувшего сезона вылетела из элиты узбекского футбола. Динамовцы финишировали на дне таблицы.

Нынешний сезон команда проводит с явной задачей вернуться в высший свет. Пока клуб из Самарканда находится на 2 месте во втором по рангу дивизионе.

Причем «Динамо» Самарканд пока не потерпело ни одного поражения. А вот отставание от лидера ташкентского «Локомотива» составляет 4 очка.

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Пахтакором» для команды традиционно складываются неудачно. Четыре последних очных встречи были проиграны.

В этом поединке хозяева постараются дать бой гранду местного футбола. Динамовцы неплохо атакуют, да и соперник может предстать не в оптимальном кадровом сочетании.

«Пахтакор»

Эта команда традиционно сражается за чемпионский титул. Вот и сейчас команда Максима Шацких лидирует, опережая «Навбахор» на 2 очка.

Сильнейшим звеном команды является атака. В 13 чемпионата игроки «Пахтакора» забили 23 мяча, что, впрочем, не так много для чемпиона и лидера.

Свой последний поединок «Пахтакор» завершил победой. На выезде ташкентцы уверенно расправились с «Олимпиком» (0:2).

До того «Пахтакор» провел контрольный поединок. Команда Шацких минимально одолела «Кайрат», причем решающий мяч узбеки забили в самом эндшпиле.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть победу, что называется, малой кровью. «Пахтакор» на голову сильнее оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.33.

На викторию «Динамо» Самарканд дают — 8.80, ничья оценена — в 4.84.

«Пахтакор» решительно настроен на Кубок, так что не должен допустить недооценки соперника .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.80.