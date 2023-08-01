Во вторник, 1 августа, «Будучность» на своём поле сыграет против «Струги». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Будучность» — «Струга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будучность»

Поражение на выезде с минимальным результатом 0:1 в первом матче требует от «Будучности» побеждать на своем поле.

Команда выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов по итогам предварительного раунда квалификации, в котором ее разгромил исландский «Брейдаблик» (0:5).

В полуфинале предварительного раунда «Будучность» спокойно разобралась с «Атлетик Эскальдес» (3:0), но сыграть даже в 1-м раунде квалификации так и не удалось.

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В последних трех поединках во всех турнирах (ЛЧ, ЛК и чемпионат Черногории) коллектив потерпел поражения, а значиь находится в плохой форме.

«Струга»

В первом матче противостояния «Струга» обыграла соперника со счетом 1:0 на своем поле, поэтому в ответном поединке в гостях может сыграть и вничью.

«Струга» выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов после 1-го раунда квалификации. После выездной ничьей 0:0 против «Жальгириса» она потерпела поражение дома со счетом 1:2.

В прошлом сезоне клуб в еврокубках не участвовал. Последнее его участие состоялось в 2021-м году.

Команда как раз в первой игре с нынешним соперником прервала серию из пяти поединков без побед, поэтому, судя по всему, набирает форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Будучность», коэффициент на победу котороЙ равен 2,40. Успех «Струги» оценивается в 2,97, ничья — в 3,30.

В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Струга» выиграет за 2,97, ведь в трех последних матчей «Будучность» проиграл.