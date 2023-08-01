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    Отыграется ли «Будучность» против «Струги»?

    «Будучность» — «Струга». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 1 августа 2023 года

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    «Струга» выиграла первый матч
    Во вторник, 1 августа, «Будучность» на своём поле сыграет против «Струги». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 22:00 (мск). «Будучность» — «Струга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2023 года
    Будучность
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Будучность 22:00 Струга Струга
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Будучность»

    Поражение на выезде с минимальным результатом 0:1 в первом матче требует от «Будучности» побеждать на своем поле.

    Команда выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов по итогам предварительного раунда квалификации, в котором ее разгромил исландский «Брейдаблик» (0:5).

    В полуфинале предварительного раунда «Будучность» спокойно разобралась с «Атлетик Эскальдес» (3:0), но сыграть даже в 1-м раунде квалификации так и не удалось.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних трех поединках во всех турнирах (ЛЧ, ЛК и чемпионат Черногории) коллектив потерпел поражения, а значиь находится в плохой форме.

    «Струга»

    В первом матче противостояния «Струга» обыграла соперника со счетом 1:0 на своем поле, поэтому в ответном поединке в гостях может сыграть и вничью.

    «Струга» выступает в Лиге конференций после вылета из Лиги чемпионов после 1-го раунда квалификации. После выездной ничьей 0:0 против «Жальгириса» она потерпела поражение дома со счетом 1:2.

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  • 25/07/2023

    • В прошлом сезоне клуб в еврокубках не участвовал. Последнее его участие состоялось в 2021-м году.

    Команда как раз в первой игре с нынешним соперником прервала серию из пяти поединков без побед, поэтому, судя по всему, набирает форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Будучность», коэффициент на победу котороЙ равен 2,40. Успех «Струги» оценивается в 2,97, ничья — в 3,30.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Струга» выиграет за 2,97, ведь в трех последних матчей «Будучность» проиграл.

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    «Будучность» — «Струга»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Будучность» против «Струги»?
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