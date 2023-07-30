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    Смогут ли «Рубин» и «Оренбург» определить победителя?

    «Рубин» — «Оренбург». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат России, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Оренбург»
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    Рашид Рахимов
    «Рубин» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Июля 2023 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 15:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Рубин»

    Казанский коллектив по итогам минувшего сезона смог выиграть Первую лигу и повысился в классе. Он смог вернуть себе место в российской Премьер-лиге спустя год после вылета из высшего российского дивизиона в Первый.

    Команда из Казани стартовала в новом сезоне российского первенства с ничьей с московским «Локомотивом» (2:2). Казанцы пропустили в концовке и упустили победу. Что касается матча Кубка России, то тут они на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1).

    Коэффициенты матча Рубин — Оренбург

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  • 2.253.603.05Бонус$9500
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    Летом подопечные Рашида Рахимова во время учебно-тренировочного сбора провели четыре спарринга. Сначала они оказались сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов (5:1), затем расписали мировую с московским «Торпедо» (1:1), после чего проиграли «Крыльям Советов» из Самары (0:1) и выиграли у них же (2:1).

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    Впереди у «Рубина» долгий и тернистый путь в российской элите. Судя по первым матчам, они смогут не только остаться в российской Премьер-лиге, но и попробовать побороться за место в первой половине турнирной таблицы.

    «Оренбург»

    Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения. Коллектив из Оренбурга на выезде уступил московскому «Спартаку», пропустив на последних минутах, третий, последний мяч.

    В матче Кубка страны «Оренбург» также постигла неудачно. Бело-синие в родных стенах без борьбы уступили московскому ЦСКА. Они пропустили шесть мячей в свои ворота, на что не смогли ответить даже голом престижа. При этом, они доигрывали поединок вдевятером.

    Во время летнего перерыва у оренбуржцев сменился тренер. На смену Марцелу Личке, который возглавил «Динамо», пришел Иржи Ярошик. Это, безусловно, должно сказаться на игре команды в этом сезоне.

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    • В межсезонье команда из Оренбурга провела шесть контрольных встреч и ни разу не проиграли. Они пять раз сыграли вничью и только один раз победили. Победа была зафиксирована только в матче с молдавской «Суклеей» (6:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают поставить за 2.30.

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    На викторию «Оренбурга» дают 3.00, ничья оценена в 3.50.

    Поставим на то, что в этой игре будет зафиксирована ничья.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Рубин» — «Оренбург»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рубин» и «Оренбург» определить победителя?
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