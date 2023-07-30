«Рубин»
Казанский коллектив по итогам минувшего сезона смог выиграть Первую лигу и повысился в классе. Он смог вернуть себе место в российской Премьер-лиге спустя год после вылета из высшего российского дивизиона в Первый.
Команда из Казани стартовала в новом сезоне российского первенства с ничьей с московским «Локомотивом» (2:2). Казанцы пропустили в концовке и упустили победу. Что касается матча Кубка России, то тут они на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1).
Коэффициенты матча Рубин — Оренбург
Летом подопечные Рашида Рахимова во время учебно-тренировочного сбора провели четыре спарринга. Сначала они оказались сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов (5:1), затем расписали мировую с московским «Торпедо» (1:1), после чего проиграли «Крыльям Советов» из Самары (0:1) и выиграли у них же (2:1).
Впереди у «Рубина» долгий и тернистый путь в российской элите. Судя по первым матчам, они смогут не только остаться в российской Премьер-лиге, но и попробовать побороться за место в первой половине турнирной таблицы.
«Оренбург»
Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения. Коллектив из Оренбурга на выезде уступил московскому «Спартаку», пропустив на последних минутах, третий, последний мяч.
В матче Кубка страны «Оренбург» также постигла неудачно. Бело-синие в родных стенах без борьбы уступили московскому ЦСКА. Они пропустили шесть мячей в свои ворота, на что не смогли ответить даже голом престижа. При этом, они доигрывали поединок вдевятером.
Во время летнего перерыва у оренбуржцев сменился тренер. На смену Марцелу Личке, который возглавил «Динамо», пришел Иржи Ярошик. Это, безусловно, должно сказаться на игре команды в этом сезоне.
В межсезонье команда из Оренбурга провела шесть контрольных встреч и ни разу не проиграли. Они пять раз сыграли вничью и только один раз победили. Победа была зафиксирована только в матче с молдавской «Суклеей» (6:1).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают поставить за 2.30.
На викторию «Оренбурга» дают 3.00, ничья оценена в 3.50.
Поставим на то, что в этой игре будет зафиксирована ничья.
Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.