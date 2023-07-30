«Рубин» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 2-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 30 июля, начало — в 15:00 мск. «Рубин» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанский коллектив по итогам минувшего сезона смог выиграть Первую лигу и повысился в классе. Он смог вернуть себе место в российской Премьер-лиге спустя год после вылета из высшего российского дивизиона в Первый.

Команда из Казани стартовала в новом сезоне российского первенства с ничьей с московским «Локомотивом» (2:2). Казанцы пропустили в концовке и упустили победу. Что касается матча Кубка России, то тут они на выезде уступили «Ростову» из Ростова-на-Дону (0:1).

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Летом подопечные Рашида Рахимова во время учебно-тренировочного сбора провели четыре спарринга. Сначала они оказались сильнее КАМАЗа из Набережных Челнов (5:1), затем расписали мировую с московским «Торпедо» (1:1), после чего проиграли «Крыльям Советов» из Самары (0:1) и выиграли у них же (2:1).

Все прогнозы на РПЛ

Впереди у «Рубина» долгий и тернистый путь в российской элите. Судя по первым матчам, они смогут не только остаться в российской Премьер-лиге, но и попробовать побороться за место в первой половине турнирной таблицы.

«Оренбург»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения. Коллектив из Оренбурга на выезде уступил московскому «Спартаку», пропустив на последних минутах, третий, последний мяч.

В матче Кубка страны «Оренбург» также постигла неудачно. Бело-синие в родных стенах без борьбы уступили московскому ЦСКА. Они пропустили шесть мячей в свои ворота, на что не смогли ответить даже голом престижа. При этом, они доигрывали поединок вдевятером.

Во время летнего перерыва у оренбуржцев сменился тренер. На смену Марцелу Личке, который возглавил «Динамо», пришел Иржи Ярошик. Это, безусловно, должно сказаться на игре команды в этом сезоне.

В межсезонье команда из Оренбурга провела шесть контрольных встреч и ни разу не проиграли. Они пять раз сыграли вничью и только один раз победили. Победа была зафиксирована только в матче с молдавской «Суклеей» (6:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рубина» предлагают поставить за 2.30.

На викторию «Оренбурга» дают 3.00, ничья оценена в 3.50.

Поставим на то, что в этой игре будет зафиксирована ничья.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.