«Будё-Глимт»
Клуб из Будё уверенно идет к своему третьему чемпионству в истории. После 16-ти туров «молнии» лидируют в турнирной таблице с отрывом в 9 очков от второго места.
На данный момент «Будё-Глимт» имеет в своем активе 41 балл. При 13-ти победах подопечные Кьетиля Кнутсена дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
В минувший четверг «Будё-Глимт» стартовал в Лиге Конференций с победы. Первый матч второго квалификационного раунда закончился крупным домашним триумфом норвежской команды над чешским «Богемиансом» (3:0).
Таким образом, «Будё-Глимт» продлил свою беспроигрышную серию до 7-ми встреч во всех турнирах, включая кубок и чемпионат Норвегии. В крайнем туре Элитсерии эта команда разгромила на выезде «Саннефьорд» (5:2).
«Тромсё»
«Тромсё» находится в тройке лидеров, замыкая ее с 30-ю набранными баллами в 15-ти встречах. Отставание от второго «Викинга» составляет 2 очка, лидирующий «Будё-Глимт» опережает «парней» на 11 очков.
Клуб из одноименного города выиграл в крайнем туре чемпионата Норвегии, взяв верх над «Бранном» (3:1). Эта победа стала для «Тромсё» первой после потери очков в двух матчах ранее с «Волеренгой» (0:0) и «Русенборгом» (1:2).
Подопечные Гауте Хелструпа забили всего лишь 21 гол за первый круг. И это только 7-й показатель в лиге по результативности. К примеру, у «Сарпсборга», который находится на 8-й позиции в чемпионате, на 5 забитых мячей больше (26).
«Тромсё» очень осторожная команда и это напрямую относится и к обороне. Этот клуб пропустил меньше всех (14 мячей), что в среднем составляет 0,9 гола за игру.
Прогноз и ставки
«Будё-Глимт» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.35.
Ставка на триумф «Тромсё» идет за 7.90, ничья оценена с коэффициентом 5.50.
Наш прогноз и ставка — ТМ (3) с коэффициентом 2.10.