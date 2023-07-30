Лидер турнирной таблицы чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» в заключительном матче 16-го тура Элитсерии примет «Тромсё». Начало матча — 30 июля в 20:15 по московскому времени. «Будё-Глимт» — «Тромсё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будё-Глимт»

Клуб из Будё уверенно идет к своему третьему чемпионству в истории. После 16-ти туров «молнии» лидируют в турнирной таблице с отрывом в 9 очков от второго места.

На данный момент «Будё-Глимт» имеет в своем активе 41 балл. При 13-ти победах подопечные Кьетиля Кнутсена дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В минувший четверг «Будё-Глимт» стартовал в Лиге Конференций с победы. Первый матч второго квалификационного раунда закончился крупным домашним триумфом норвежской команды над чешским «Богемиансом» (3:0).

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Таким образом, «Будё-Глимт» продлил свою беспроигрышную серию до 7-ми встреч во всех турнирах, включая кубок и чемпионат Норвегии. В крайнем туре Элитсерии эта команда разгромила на выезде «Саннефьорд» (5:2).

«Тромсё»

«Тромсё» находится в тройке лидеров, замыкая ее с 30-ю набранными баллами в 15-ти встречах. Отставание от второго «Викинга» составляет 2 очка, лидирующий «Будё-Глимт» опережает «парней» на 11 очков.

Клуб из одноименного города выиграл в крайнем туре чемпионата Норвегии, взяв верх над «Бранном» (3:1). Эта победа стала для «Тромсё» первой после потери очков в двух матчах ранее с «Волеренгой» (0:0) и «Русенборгом» (1:2).

Подопечные Гауте Хелструпа забили всего лишь 21 гол за первый круг. И это только 7-й показатель в лиге по результативности. К примеру, у «Сарпсборга», который находится на 8-й позиции в чемпионате, на 5 забитых мячей больше (26).

«Тромсё» очень осторожная команда и это напрямую относится и к обороне. Этот клуб пропустил меньше всех (14 мячей), что в среднем составляет 0,9 гола за игру.

Прогноз и ставки

«Будё-Глимт» является очевидным фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.35.

Ставка на триумф «Тромсё» идет за 7.90, ничья оценена с коэффициентом 5.50.

«Будё-Глимт» остается непобежденным дома, в то время как «Тромсё» меньше всех пропускает на выезде. Вполне вероятно, что в этом матче ожидается упорная борьба с небольшим количеством забитых мячей.

Наш прогноз и ставка — ТМ (3) с коэффициентом 2.10.