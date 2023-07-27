«Гент»
Команда финишировала на 5 месте в чемпионате Бельгии. «Гент» выступит в Лиге конференций, хотя амбиции клуба куда повыше.
«Буйволы» уже активно готовятся к новому чемпионату. Из 5 контрольных матчей команда извлекла 4 виктории.
Коэффициенты матча Гент — Жилина
В своем последнем поединке «Гент» сыграл вничью. Команда разошлась миром с южноафриканским «Мамелоди Сандаунс» (2:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
В 11 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел лишь одно поражение при восьми победах и двух ничьих, поэтому он демонстрирует неплохую форму.
«Жилина»
В Лиге конференций «Жилина» стартовала успешно, переиграв «Левадию» как дома (2:1), так и в гостях (2:1).
В еврокубках 2021/2022 «Жилина» добралась до четвёртого отборочного раунда Лиги конференций. В первой стадии отбора словацкая команда выбила из еврокубка грузинский клуб «Дила Гори» (6:3 — по сумме двух матчей), кипрский «Аполлон» (5:3) и казахстанский «Тобол» (6:0).
«Жилина» готовится к старту нового сезона. Первый тур чемпионата Словакии «шошонцы» проведут дома, 29 июля против «Ружомберока».
«Жилина» не знает горечи поражений уже девятый матч кряду: 5 побед и 4 ничьи. В последний раз словацкий клуб проигрывал 20 мая в матче чемпионата Словакии против «Спартака» из Трнавы (2:4).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Гент», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Жилины» оценивается в 13,50, ничья — в 6,70.
В семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,17.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,39, ведь семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов.