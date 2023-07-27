В четверг, 27 июля «Гент» на своём поле сыграет против «Жилина». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Гент» — «Жилина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

Команда финишировала на 5 месте в чемпионате Бельгии. «Гент» выступит в Лиге конференций, хотя амбиции клуба куда повыше.

«Буйволы» уже активно готовятся к новому чемпионату. Из 5 контрольных матчей команда извлекла 4 виктории.

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В своем последнем поединке «Гент» сыграл вничью. Команда разошлась миром с южноафриканским «Мамелоди Сандаунс» (2:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

В 11 последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел лишь одно поражение при восьми победах и двух ничьих, поэтому он демонстрирует неплохую форму.

«Жилина»

В Лиге конференций «Жилина» стартовала успешно, переиграв «Левадию» как дома (2:1), так и в гостях (2:1).

В еврокубках 2021/2022 «Жилина» добралась до четвёртого отборочного раунда Лиги конференций. В первой стадии отбора словацкая команда выбила из еврокубка грузинский клуб «Дила Гори» (6:3 — по сумме двух матчей), кипрский «Аполлон» (5:3) и казахстанский «Тобол» (6:0).

«Жилина» готовится к старту нового сезона. Первый тур чемпионата Словакии «шошонцы» проведут дома, 29 июля против «Ружомберока».

«Жилина» не знает горечи поражений уже девятый матч кряду: 5 побед и 4 ничьи. В последний раз словацкий клуб проигрывал 20 мая в матче чемпионата Словакии против «Спартака» из Трнавы (2:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Гент», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Жилины» оценивается в 13,50, ничья — в 6,70.

В семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,17.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,39, ведь семи из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов.