«Эспаньол»
Каталонцы сражаются за выживание. На данный момент команда находятся на 19 месте, отставая от спасительной 17 позиции на один балл.
Вот только побеждает «Эспаньол» по большим праздникам. В активе у каталонцев всего лишь 8 викторий в Примере.
Коэффициенты матча Эспаньол — Атлетико
В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. На выезде «Эспаньол» вырвал победу у «Райо Вальекано» (1:2).
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Матчи с «матрасниками» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно три.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Эспаньол» максимально мотивирован выбраться из зоны вылета.
«Атлетико»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе успешно. «Матрасники» потеснили со 2 места земляков из «Реала», но нужно еще удержаться на данной позиции.
«Атлетико» опережает «сливочных» лишь на 1 балл. Зато пол количеству побед у мадридских клубов паритет — по 22 виктории.
В предыдущем туре команда добыла очередные три очка. «Атлетико» дома разгромил крепкую «Осасуну» (3:0).
Лидеры атак команды пока не столь результативны. В активе у Антуана Гризманна и Альваро Мораты по 13 точных ударов.
Гости уж точно будут активно атаковать. Закрепиться на второй строчке «матрасникам» вполне по силам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.38.
На викторию «Эспаньола» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.
У обеих команд имеется турнирная мотивация, так что
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.