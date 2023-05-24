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    «Эспаньол» — «Атлетико». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Примера, 24 мая 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Эспаньол» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 мая, начало — в 23:00 мск. «Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Мая 2023 года
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    «Эспаньол»

    Каталонцы сражаются за выживание. На данный момент команда находятся на 19 месте, отставая от спасительной 17 позиции на один балл.

    Вот только побеждает «Эспаньол» по большим праздникам. В активе у каталонцев всего лишь 8 викторий в Примере.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Атлетико

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    В своем последнем поединке команда добыла трудную победу. На выезде «Эспаньол» вырвал победу у «Райо Вальекано» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи с «матрасниками» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграно три.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Эспаньол» максимально мотивирован выбраться из зоны вылета.

    «Атлетико»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне себе успешно. «Матрасники» потеснили со 2 места земляков из «Реала», но нужно еще удержаться на данной позиции.

    «Атлетико» опережает «сливочных» лишь на 1 балл. Зато пол количеству побед у мадридских клубов паритет — по 22 виктории.

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  • 19/05/2023

    • В предыдущем туре команда добыла очередные три очка. «Атлетико» дома разгромил крепкую «Осасуну» (3:0).

    Лидеры атак команды пока не столь результативны. В активе у Антуана Гризманна и Альваро Мораты по 13 точных ударов.

    Гости уж точно будут активно атаковать. Закрепиться на второй строчке «матрасникам» вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.50.

    У обеих команд имеется турнирная мотивация, так что ждем от соперников активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Эспаньол» — «Атлетико»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен во втором тайме?
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