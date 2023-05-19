«Славия» Мозырь сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 9-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 мая, начало — в 19:10 мск. «Славия» Мозырь — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Мозырь

Эта команда начала чемпионат достаточно продуктивно. «Славия» Мозырь пребывает на 5 строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 7 матчах игроки «Славии» сподобились отличиться лишь 7 раз.

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В своем последнем поединке команда добыла 1 зачетный балл. На выезде «Славия» Мозырь не дала себя обыграть «Торпедо-БелАЗу» (0:0).

Все прогнозы на футбол

Матчи со «Слуцком» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Славия» Мозырь выиграла лишь однажды, трижды при этом уступив.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно же улучшать реализацию, да и потенциально «Славия» способна прибавить.

«Слуцк»

Эта команда считается середняком чемпионата Белоруссии. «Слуцк» на данный момент вполне характерно для себя занимает 8 место.

«Слуцк» имеет далеко не самые надежные тылы. В 8 поединках в сетке ворот команды побывало уже 11 мячей.

В предыдущем туре команда не смогла добыть победу. «Слуцк» дома расписал мировую с «Ислочью», обменявшись с соперником забитыми мячами.

Эта ничья стала для команды второй кряду. А вот беспроигрышная серия «Слуцка» выросла до трех поединков.

«Слуцк» уж точно будет стараться добыть хотя бы балл. Тем паче, с атакой у команды относительный порядок: 10 забитых мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Славии» Мозырь предлагают — 2.30.

На викторию «Слуцка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.24.

Фактор своего поля и относительная надежность собственных тылов поможет хозяевам победить.

Наш прогноз — Победа «Славии» Мозырь. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.