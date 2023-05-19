«Славия» Мозырь
Эта команда начала чемпионат достаточно продуктивно. «Славия» Мозырь пребывает на 5 строчке в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.
Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 7 матчах игроки «Славии» сподобились отличиться лишь 7 раз.
Коэффициенты матча Славия Мозырь — Слуцк
В своем последнем поединке команда добыла 1 зачетный балл. На выезде «Славия» Мозырь не дала себя обыграть «Торпедо-БелАЗу» (0:0).
Матчи со «Слуцком» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Славия» Мозырь выиграла лишь однажды, трижды при этом уступив.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно же улучшать реализацию, да и потенциально «Славия» способна прибавить.
«Слуцк»
Эта команда считается середняком чемпионата Белоруссии. «Слуцк» на данный момент вполне характерно для себя занимает 8 место.
«Слуцк» имеет далеко не самые надежные тылы. В 8 поединках в сетке ворот команды побывало уже 11 мячей.
В предыдущем туре команда не смогла добыть победу. «Слуцк» дома расписал мировую с «Ислочью», обменявшись с соперником забитыми мячами.
Эта ничья стала для команды второй кряду. А вот беспроигрышная серия «Слуцка» выросла до трех поединков.
«Слуцк» уж точно будет стараться добыть хотя бы балл. Тем паче, с атакой у команды относительный порядок: 10 забитых мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Славии» Мозырь предлагают — 2.30.
На викторию «Слуцка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.24.
Наш прогноз — Победа «Славии» Мозырь. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.