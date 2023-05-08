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    «Сассуоло» продолжит крушить соперников на своем поле?

    «Сассуоло» — «Болонья». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Серия А, 8 мая 2023 года

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    «Сассуоло»
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Болонья» в рамках 34-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 21:45 мск. «Сассуоло» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Мая 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Сассуоло»

    Команда находится в середине турнирной таблицы Серии А, занимая 13-е место с 43 очками в активе. «Сассуоло» обезопасила себя от зоны вылета и уже не претендует на еврокубки.

    Команда провела довольно ровный сезон, выиграв 12 матчей из 33-х в нынешнем сезоне. При этом, «Сассуоло» пропустил довольно много — 49 голов.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Болонья

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  • 2.303.553.00Бонус$9500
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    В последних 5-и матчах Серии А играет не лучшим образом. «Сассуоло» проиграл 3 встречи и дважды победил. В последнем туре команда проиграла «Лацио» (0:2). Стоит отметить, что в одном из последних встреч «Сассуоло» выиграл у «Ювентуса» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Сейчас у команды отличные результаты именно на своем поле. «Сассуоло» выиграл 4 встречи из последних 5-и домашних при одном ничей, пропустив всего 17 голов в 16-и встречах.

    «Болонья»

    Команда занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, уже не имея шансов на еврокубки. «Болонья» уже не имеет турнирных задач, разве что сохранить свои позиции в чемпионате.

    «Болонья» довольно много пропустила, как для команды из первой десятки в Серии А — 43 гола в 33-х встречах при 42-х забитых.

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    • В последних 5-и встречах Серии А «Болонья» выиграла только «Аталанту» (2:0), дважды проиграла и столько же раз сыграла вничью. В последнем туре «Болонья» уступила «Эмполи» (1:3).

    В последних трех гостевых матчах «Болонья» дважды проиграла и один раз выиграла. Команда выиграла всего 5 встреч из 16-и на чужом поле. «Болонья» на чужом поле в среднем пропускает 2 мяча за игру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Сассуоло», коэффициент на победу которого равен 2.41. Успех «Болонья» оценивается в 2.95, ничья — в 3.50.

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    «Сассуоло» прекрасно выступает на своем поле в последнее время. Можно предположить, что команда продолжит свою серию без поражений.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Сассуоло» за 2.41.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2-го тайма 1.5 меньше за 1.78

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    «Сассуоло» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» продолжит крушить соперников на своем поле?
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