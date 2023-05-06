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    Остановит ли «Вулверхэмптон» «Астон Виллу»?

    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, АПЛ, 6 мая 2023 года

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    «Астон Вилла» борется за еврокубки
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 мая, начало — в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
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    «Вулверхэмптон»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 14-м месте в таблице с отрывом в семь очков от зоны вылета.

    Таким образом, клубу осталось одержать всего две победы, чтобы обеспечить себе прописку на следующий сезон. Правда, нынешний соперник весьма силен, чтобы выиграть грядущий матч.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Астон Вилла

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    В минувшем туре клуб откровенно подвел своих болельщиков, когда на выезде потерпел форменный разгром от «Брайтона» с результатом 0:6.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних шести поединках коллектив проиграл дважды, но оба раза — в трех последних матчах, поэтому у хозяев не слишком хорошая форма.

    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема в последнее время набрала отличный ход и также претендует на место в зоне еврокубков. В настоящий момент «Астон Вилла» занимает 8-е место в турнирной таблице. В активе «Львов» 54 очка.

    «Бордово-голубые» на девять пунктов отстают от зоны Лиги чемпионов, но думается, что для них любое место, которое позволит выступать в следующем сезоне в еврокубках, будет достижением.

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    • Отставание от зоны Лиги Европы составляет пять баллов. Из всех других турниров подопечные Унаи Эмери уже давно вылетели, поэтому сосредоточены на выступлении в английском первенстве.

    Поражение от «МЮ» (0:1) в прошлом туре прервало беспроигрышную серию коллектива в 10 поединков кряду, так что гости находятся в хорошей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1,91. Успех «Фрайбурга» оценивается в 4,03, ничья — в 3,74.

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    В шести из восьми последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,00.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,92, ведь в трех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

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    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Вулверхэмптон» «Астон Виллу»?
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