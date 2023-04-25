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    Вернется ли «Астон Вилла» к победам?

    «Астон Вилла» — «Фулхэм». Ставка (к. 1.79) и прогноз на чемпионат Англии 25 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Фулхэм»
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    «Астон Вилла» идет на шестом месте
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в 33-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 21:45 мск. «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Апреля 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 21:45 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Астон Вилла»

    Команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. На текущий момент «Астон Вилла» находится на шестом месте в турнирной таблице.

    Отрыв от еврокубковой пятой позиции составляет всего два очка. Да и по игре бирмингемцы смотрятся очень даже симпатично.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Фулхэм

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    Минувший тур чемпионата не принес команде победу. На выезде «кларетовые» не смогли переиграть сильный «Брентфорд» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Эта ничья прервала победную серию из пяти матчей, тогда как в девяти последних поединках дружина Эмери не знает поражений, так что будет фаворитом матча.

    «Фулхэм»

    Команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на девятом месте в турнирной таблице.

    «Дачники» имеют мизерные шансы на еврокубки, ведь отстают на восемь очков отстают от 5-го места, поэтому по сути просто доигрывает сезон.

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    • Еще совсем недавно у лондонцев была серия поражений в пять матчей, но в позапрошлом туре они на выезде обыграли в рамках АПЛ «Эвертон» (3:1).

    Этот успех был закреплен выигрышем против «Лидса» (2:1), так что сейчас у клуба мини-серия из двух побед, поэтому у него есть шанс взять очки.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Астон Вилла», коэффициент на победу которой равен 1,79. Успех «Фулхэма» оценивается в 4,56, ничья — в 3,83.

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    Хозяева выиграли пять из шести последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет за 1,79.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.

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    «Астон Вилла» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 25.04.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Астон Вилла» к победам?
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