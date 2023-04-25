«Астон Вилла»
Команда нынешний сезон проводит довольно неплохо. На текущий момент «Астон Вилла» находится на шестом месте в турнирной таблице.
Отрыв от еврокубковой пятой позиции составляет всего два очка. Да и по игре бирмингемцы смотрятся очень даже симпатично.
Коэффициенты матча Астон Вилла — Фулхэм
Минувший тур чемпионата не принес команде победу. На выезде «кларетовые» не смогли переиграть сильный «Брентфорд» (1:1).
Эта ничья прервала победную серию из пяти матчей, тогда как в девяти последних поединках дружина Эмери не знает поражений, так что будет фаворитом матча.
«Фулхэм»
Команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. «Фулхэм» находится на девятом месте в турнирной таблице.
«Дачники» имеют мизерные шансы на еврокубки, ведь отстают на восемь очков отстают от 5-го места, поэтому по сути просто доигрывает сезон.
Еще совсем недавно у лондонцев была серия поражений в пять матчей, но в позапрошлом туре они на выезде обыграли в рамках АПЛ «Эвертон» (3:1).
Этот успех был закреплен выигрышем против «Лидса» (2:1), так что сейчас у клуба мини-серия из двух побед, поэтому у него есть шанс взять очки.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Астон Вилла», коэффициент на победу которой равен 1,79. Успех «Фулхэма» оценивается в 4,56, ничья — в 3,83.
Хозяева выиграли пять из шести последних матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» выиграет за 1,79.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в четырех из пяти последних матчах гостей забивали оба соперника.