Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Эмполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. «Эмполи» — «Интер» Милан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

Команда Паоло Дзанетти начала апрель с домашней победы над «Лечче» — 1:0. Единственный гол забил Франческо Капуто, реализовавший пенальти.

Коэффициенты матча Эмполи — Интер 1X2Новым игрокам 6.504.401.50Фрибет$40

После этого «Эмполи» отобрал очки у «Милана» — встреча на «Сан Сиро» завершилась вничью со счетом 0:0.

Прошлый же тур разочаровал болельщиков клуба из Тосканы. Команда проиграла на выезде «Кремонезе» (0:1).

«Эмполи» забил лишь 13 мячей в 14-ти домашних матчах в рамках чемпионата Италии.

«Интер»

«Интер» находится на шестой строчке в таблице Серии А, набрав в 30-ти турах 51 очко.

До четверга, пока «Ювентусу» не вернули 15 очков, «нерадзурри» были пятыми. И сейчас все идет к тому, что в следующем сезоне они могут остаться без еврокубков.

Правда, в «Интере», скорее всего, пока не думают об этом. На этой неделе миланский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала. Ключевой стала гостевая победа над португальским клубом — 2:0.

Все прогнозы на Серию А

При этом в чемпионате у «Интера» все валится из рук. В пяти предыдущих турах ему удалось набрать лишь одно очко. Очевидно, что Индзаги до сих пор в команде только из-за успешного выступления в ЛЧ.

В этом году «Интер» выиграл лишь один гостевой матч в рамках чемпионата Италии.

Прогноз и ставка

На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 6.35, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Интера» — за 1.50.

Если что, в первом круге «Эмполи» выиграл на поле «Интера» со счетом 1:0.

И вполне вероятно, что команда Дзанетти снова отберет очки у полуфиналиста Лиги чемпионов. «Интеру» с большим трудом даются гостевые матчи в Серии А. При этом не факт, что «нерадзурри» успеют прийти в себя после эмоциональной игры с «Бенфикой».

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Эмполи» больше 1,0 за 2.86.