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    «Эмполи» продлит ужасную серию «Интера» в чемпионате?

    «Эмполи» — «Интер» Милан. Прогноз (к. 2.34) и ставки на чемпионат Италии 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Интер» Милан
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    В этом году «Интер» выиграл лишь один гостевой матч в рамках чемпионата Италии
    Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Эмполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 13:30 мск. «Эмполи» — «Интер» Милан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Апреля 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 13:30 Интер Интер
  • Милан
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    «Эмполи»

    «Эмполи» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 32 очка.

    Команда Паоло Дзанетти начала апрель с домашней победы над «Лечче» — 1:0. Единственный гол забил Франческо Капуто, реализовавший пенальти.

    Коэффициенты матча Эмполи — Интер

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    После этого «Эмполи» отобрал очки у «Милана» — встреча на «Сан Сиро» завершилась вничью со счетом 0:0.

    Прошлый же тур разочаровал болельщиков клуба из Тосканы. Команда проиграла на выезде «Кремонезе» (0:1).

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    • «Эмполи» забил лишь 13 мячей в 14-ти домашних матчах в рамках чемпионата Италии.

    «Интер»

    «Интер» находится на шестой строчке в таблице Серии А, набрав в 30-ти турах 51 очко.

    До четверга, пока «Ювентусу» не вернули 15 очков, «нерадзурри» были пятыми. И сейчас все идет к тому, что в следующем сезоне они могут остаться без еврокубков.

    Правда, в «Интере», скорее всего, пока не думают об этом. На этой неделе миланский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

    Команда Симоне Индзаги сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) в ответном матче 1/4 финала. Ключевой стала гостевая победа над португальским клубом — 2:0.

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    При этом в чемпионате у «Интера» все валится из рук. В пяти предыдущих турах ему удалось набрать лишь одно очко. Очевидно, что Индзаги до сих пор в команде только из-за успешного выступления в ЛЧ.

    В этом году «Интер» выиграл лишь один гостевой матч в рамках чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Эмполи» в этом матче можно поставить за 6.35, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Интера» — за 1.50.

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    Если что, в первом круге «Эмполи» выиграл на поле «Интера» со счетом 1:0.

    И вполне вероятно, что команда Дзанетти снова отберет очки у полуфиналиста Лиги чемпионов. «Интеру» с большим трудом даются гостевые матчи в Серии А. При этом не факт, что «нерадзурри» успеют прийти в себя после эмоциональной игры с «Бенфикой».

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Эмполи» больше 1,0 за 2.86.

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    «Эмполи» — «Интер» Милан: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Эмполи» продлит ужасную серию «Интера» в чемпионате?
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