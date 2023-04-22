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    «Бавария» снова разочарует?

    «Майнц» — «Бавария». Прогноз (к. 2.24) и ставки на чемпионат Германии 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Бавария»
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    Лерой Сане
    «Бавария» сыграет на выезде против «Майнца» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 16:30 мск. «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Апреля 2023 года
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    «Майнц»

    «Майнц» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 42 очка.

    Вряд ли «Майнц» поднимется выше шестой строчке, но очевидно, что у него есть отличный шанс побороться за путевку в Лигу конференций.

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    Команда Бо Свенссона шикарно проводит вторую половину сезона. На данный момент ее беспроигрышная серия в чемпионате составляет уже девять матчей.

    Правда, четыре из пяти предыдущих матчей с участием «Майнца» завершились вничью. В трех случаях со счетом 1:1.

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    Но перед этим у них была серия из четырех побед. Кроме того, в начале этого месяца «Майнц» одержал разгромную выездную победу над «Лейпцигом» (3:0).

    В текущем сезоне «Майнц» не смог набрать очки только в трех домашних матчах.

    «Бавария»

    «Бавария» тем временем находится на первом месте, набрав в 28-ми турах 59 очков. Отрыв от дортмундской «Боруссии» составляет всего лишь два очка.

    Среди недели «Бавария» сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Чемпион Германии на этот раз выглядел заметно лучше, чем в первой игре, но все равно было понятно, что в своем нынешнем состоянии Рекордмайстеру сложно рассчитывать на камбэк в противостоянии со столь мощным соперником.

    Пока что можно говорить о том, что смена главного тренера явно не пошла «Баварии» на пользу.

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  • Вчера

    • Под руководством Томаса Тухеля мюнхенская команда вылетела из ЛЧ и Кубка Германии, а также провела несколько очень невзрачных матчей в чемпионате Германии.

    В прошлую субботу «Бавария» не смогла выиграть на своем поле у «Хоффенхайма» (1:1), а перед этим с трудом дожала «Фрайбург», которому уступила в Кубке Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Майнц» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Баварии» — за 1.57.

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    В игре «Баварии» явно что-то сломалось. Кроме того, в команде явно не самая лучшая обстановка после внезапного увольнения Юлиана Нагельсманна и драки между Садио Мане и Лероем Сане.

    Ранее в этом сезоне «Бавария» разгромила «Майнц» в первом круге Бундеслиги и в матче 1/8 финала Кубка Германии, но вполне вероятно, что на этот раз команда Свенссона даст бой лидеру.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма больше 1,5 за 2.24. Скучно здесь точно не придется.

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    «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» снова разочарует?
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