В четверг, 20 апреля, «Сивасспор» на своем поле сыграет против «Трабзонспора» в 30-м туре турецкой Суперлиги. Начало поединка намечено на 20:30 по мск. «Сивасспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

С 31 зачетным пунктом «Сивасспор» находится на 13 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Зону вылета коллектив обходит на шесть баллов.

В минувшем туре первенства «храбрые» проиграли в выездном поединке «Гиренсунспору» со счетом 0:1. Тем самым они прервали 3-матчевую серию без фиаско, в которой расписали одну мировую и дважды выиграли всухую.

Перед этим же «красно-белые» уступили в четырех играх подряд, где два поединка пришлись на матчи внутреннего первенства, а два других — на встречи Лиги конференций.

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На своей территории «Сивасспор» не проигрывает вот уже три игры подряд, выиграв две из них. До этого же он в родных стенах не побеждал на протяжении четырех матчей первенства, трижды проиграв.

«Трабзонспор»

Действующий чемпион Турции в этом сезоне не сможет защитить свой титул. На данный момент он идет с 45 очками шестым и даже от третьей строки отстает на 11 баллов.

В рамках чемпионата страны «Трабзонспор» не может победить на протяжении последних трех встреч, раз сыграв вничью в этот период и потерпев два поражения.

Перед этой серией «штормы» смогли добыть две виктории кряду, а еще ранее уступили в двух поединках при одной победе. Причем во всех этих матчах они неизменно забивали.

С учетом всех турниров «бордово-голубые» проиграли пять из шести последних выездных встреч и добились одного выигрыша.

В первом круге «Трабзонспор» дома обыграл предстоящего противника со счетом 1:0, на своем же поле «Сивасспор» за последние четыре игры раз выиграли и трижды матчи заканчивались вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.55.

На викторию «Сивасспора» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.20.

«Сивасспор» на своем поле выступает сносно, а «Трабзонспор» в свою очередь очень неубедителен в гостях, но часто забивает. Поэтому исходя из этого рекомендуем ставить на такой исход — 1Х + обе забьют: да.