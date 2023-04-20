«Сивасспор»
С 31 зачетным пунктом «Сивасспор» находится на 13 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Зону вылета коллектив обходит на шесть баллов.
В минувшем туре первенства «храбрые» проиграли в выездном поединке «Гиренсунспору» со счетом 0:1. Тем самым они прервали 3-матчевую серию без фиаско, в которой расписали одну мировую и дважды выиграли всухую.
Перед этим же «красно-белые» уступили в четырех играх подряд, где два поединка пришлись на матчи внутреннего первенства, а два других — на встречи Лиги конференций.
На своей территории «Сивасспор» не проигрывает вот уже три игры подряд, выиграв две из них. До этого же он в родных стенах не побеждал на протяжении четырех матчей первенства, трижды проиграв.
«Трабзонспор»
Действующий чемпион Турции в этом сезоне не сможет защитить свой титул. На данный момент он идет с 45 очками шестым и даже от третьей строки отстает на 11 баллов.
В рамках чемпионата страны «Трабзонспор» не может победить на протяжении последних трех встреч, раз сыграв вничью в этот период и потерпев два поражения.
Перед этой серией «штормы» смогли добыть две виктории кряду, а еще ранее уступили в двух поединках при одной победе. Причем во всех этих матчах они неизменно забивали.
С учетом всех турниров «бордово-голубые» проиграли пять из шести последних выездных встреч и добились одного выигрыша.
В первом круге «Трабзонспор» дома обыграл предстоящего противника со счетом 1:0, на своем же поле «Сивасспор» за последние четыре игры раз выиграли и трижды матчи заканчивались вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.55.
На викторию «Сивасспора» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.20.
«Сивасспор» на своем поле выступает сносно, а «Трабзонспор» в свою очередь очень неубедителен в гостях, но часто забивает. Поэтому исходя из этого рекомендуем ставить на такой исход — 1Х + обе забьют: да.