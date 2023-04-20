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    «Сивасспор» дома может рассчитывать на очки в игре с «Трабзонспором»

    «Сивасспор» — «Трабзонспор». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, чемпионат Турции, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Трабзонспор»
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    «Сивасспор»
    В четверг, 20 апреля, «Сивасспор» на своем поле сыграет против «Трабзонспора» в 30-м туре турецкой Суперлиги. Начало поединка намечено на 20:30 по мск. «Сивасспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 20 Апреля 2023 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:30 Трабзонспор Трабзонспор
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    «Сивасспор»

    С 31 зачетным пунктом «Сивасспор» находится на 13 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Зону вылета коллектив обходит на шесть баллов.

    В минувшем туре первенства «храбрые» проиграли в выездном поединке «Гиренсунспору» со счетом 0:1. Тем самым они прервали 3-матчевую серию без фиаско, в которой расписали одну мировую и дважды выиграли всухую.

    Перед этим же «красно-белые» уступили в четырех играх подряд, где два поединка пришлись на матчи внутреннего первенства, а два других — на встречи Лиги конференций.

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    На своей территории «Сивасспор» не проигрывает вот уже три игры подряд, выиграв две из них. До этого же он в родных стенах не побеждал на протяжении четырех матчей первенства, трижды проиграв.

    «Трабзонспор»

    Действующий чемпион Турции в этом сезоне не сможет защитить свой титул. На данный момент он идет с 45 очками шестым и даже от третьей строки отстает на 11 баллов.

    В рамках чемпионата страны «Трабзонспор» не может победить на протяжении последних трех встреч, раз сыграв вничью в этот период и потерпев два поражения.

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    • Перед этой серией «штормы» смогли добыть две виктории кряду, а еще ранее уступили в двух поединках при одной победе. Причем во всех этих матчах они неизменно забивали.

    С учетом всех турниров «бордово-голубые» проиграли пять из шести последних выездных встреч и добились одного выигрыша.

    В первом круге «Трабзонспор» дома обыграл предстоящего противника со счетом 1:0, на своем же поле «Сивасспор» за последние четыре игры раз выиграли и трижды матчи заканчивались вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Трабзонспора» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Сивасспора» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.20.

    «Сивасспор» на своем поле выступает сносно, а «Трабзонспор» в свою очередь очень неубедителен в гостях, но часто забивает. Поэтому исходя из этого рекомендуем ставить на такой исход — 1Х + обе забьют: да.

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    «Сивасспор» — «Трабзонспор»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. «Сивасспор» дома может рассчитывать на очки в игре с «Трабзонспором»
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