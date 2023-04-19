«Ингулец»
«Ингулец» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в УПЛ. На текущий момент петровцы находятся на 10 месте.
Отрыв от зоны стыков невелик: он составляет лишь 2 очка. Правда, команда Сергея Ковальца заметно прибавила весной.
В минувшем туре УПЛ «Ингулец» не разжился баллами. В формальном домашнем поединке петровцы уступили «Колосу» (0:1).
Вот только в двух последних своих матчах «Ингулец» проиграл. Более того, в них команда Ковальца не забила ни разу.
В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться добыть три очка. Нужно максимально отдаляться от опасной зоны.
«Рух»
Львовяне находятся в группе аутсайдеров — на 14 месте. Между тем, у команды Виталия Пономарева имеется матч в запасе.
Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Руха» отличились всего лишь 20 точными ударами.
В минувшем туре львовяне дали знатный бой киевскому «Динамо» (1:1). К слову, снова отличился опытный Алексей Довгий.
Весной львовяне выиграли только один раз. А вот два своих последних матча команда Пономарева свела к паритету.
И уж точно гости едут в Петрово за очками. Правда, три последних очных поединка с «Ингульцом» завершились вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ингульца» предлагают — 2.50.
На викторию «Руха» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.15.
Обе команды имеют заметные сложности с реализацией, однако
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.