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    «Ингулец» и «Рух» проявят активность в атаке

    «Ингулец» — «Рух». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, УПЛ, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ингулец» — «Рух»
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    Алексей Довгий
    «Ингулец» сыграет на своем поле с «Рухом» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:00 мск. «Ингулец» — «Рух»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 19 Апреля 2023 года
    Ингулец
  • Петрово
    •  Ингулец 13:00 Рух В Рух В
  • Винники
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    «Ингулец»

    «Ингулец» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в УПЛ. На текущий момент петровцы находятся на 10 месте.

    Отрыв от зоны стыков невелик: он составляет лишь 2 очка. Правда, команда Сергея Ковальца заметно прибавила весной.

    В минувшем туре УПЛ «Ингулец» не разжился баллами. В формальном домашнем поединке петровцы уступили «Колосу» (0:1).

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    Вот только в двух последних своих матчах «Ингулец» проиграл. Более того, в них команда Ковальца не забила ни разу.

    В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут стремиться добыть три очка. Нужно максимально отдаляться от опасной зоны.

    «Рух»

    Львовяне находятся в группе аутсайдеров — на 14 месте. Между тем, у команды Виталия Пономарева имеется матч в запасе.

    Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Руха» отличились всего лишь 20 точными ударами.

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    • В минувшем туре львовяне дали знатный бой киевскому «Динамо» (1:1). К слову, снова отличился опытный Алексей Довгий.

    Весной львовяне выиграли только один раз. А вот два своих последних матча команда Пономарева свела к паритету.

    И уж точно гости едут в Петрово за очками. Правда, три последних очных поединка с «Ингульцом» завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ингульца» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Руха» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.15.

    Обе команды имеют заметные сложности с реализацией, однако намерены подтянуть этот показатель.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.15.

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    «Ингулец» — «Рух»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ингулец» и «Рух» проявят активность в атаке
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