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    «Блэкпул» продолжит борьбу за выживание в Чемпионшипе

    «Блэкпул» — «Вест Бромвич». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкпул» — «Вест Бромвич»
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    «Вест Бромвич»
    «Блэкпул» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Блэкпул» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2023 года
    Блэкпул
  • Блэкпул
    •  Блэкпул 21:45 Вест Бромвич Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
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    «Блэкпул»

    За 4 тура до конца чемпионата команда занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице с 38-ю очками в активе. «Блэкпул» еще имеет шансы спасти сезон — до спасительной 21-й строчки не хватает 4 балла.

    Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее место по пропущенным голам — 67 мячей. Стоит отметить, что «Блэкпул» выиграл всего 9 матчей из 42-х в нынешнем сезоне.

    Коэффициенты матча Блэкпул — Вест Бромвич

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  • 3.853.601.95Фрибет$40
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    Команде необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы претендовать на сохранение прописки в Чемпионшипе, но в последних турах у «Блэкпула» есть проблемы. За 5 матчей команды проиграла 4 раза. В последнем туре команда обыграла «Уиган» (1:0), забив единственный гол на 2-й минуте встречи.

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    Стоит отметить, что дома «Блэкпул» играет значительно лучше, чем в гостях. За последние 5 домашних матч команда проиграла лишь два матча, столько же раз победила и однажды сыграла вничью.

    «Вест Бромвич»

    За 5 туров до конца чемпионата команда еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Вест Бромвич» занимает 11-е место в турнирной таблице с 60-ю очками в активе.

    Команда отстает от необходимого 6-го места всего лишь на 3 очка. «Вест Бромвич» проводит довольно ровный сезон, проиграв всего 13 матчей из 41-го в нынешнем сезоне.

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    • За последние 7 матчей в Чемпионшипе «Вест Бромвич» проиграл всего один матч, 3 встречи сыграл вничью и столько же раз победил. В последнем туре команда выиграла «Сток Сити» (2:1).

    Стоит отметить, что «Вест Бромвич» не очень силен на чужом поле. Команда занимает лишь 13-е место в лиге по этому показателю, а за последние 5 встреч «Вест Бромвич» одержал лишь одну гостевую победу.

    Прогноз и ставка

    На «Блэкпул» в этом матче можно поставить за 3.65, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Аталанты» — за 2.02.

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    У «Блэкпула» присутствует сверхмотивация, команде необходимо бороться за выживание. Можно предположить, что обе команды сыграют низовой матч и разойдутся миром.

    Ставка — Ничья за 3.45.

    Также можно рассмотреть ставку на Во 2-м тайме 1-й гол забьет «Вест Бромвич» за 2.04.

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    «Блэкпул» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на футбол. «Блэкпул» продолжит борьбу за выживание в Чемпионшипе
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