«Блэкпул» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 43-го тура английского Чемпионшипа. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:45 мск. «Блэкпул» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкпул»

За 4 тура до конца чемпионата команда занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице с 38-ю очками в активе. «Блэкпул» еще имеет шансы спасти сезон — до спасительной 21-й строчки не хватает 4 балла.

Команда проваливает нынешний сезон, занимая последнее место по пропущенным голам — 67 мячей. Стоит отметить, что «Блэкпул» выиграл всего 9 матчей из 42-х в нынешнем сезоне.

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Команде необходимо набирать очки в каждом матче, чтобы претендовать на сохранение прописки в Чемпионшипе, но в последних турах у «Блэкпула» есть проблемы. За 5 матчей команды проиграла 4 раза. В последнем туре команда обыграла «Уиган» (1:0), забив единственный гол на 2-й минуте встречи.

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Стоит отметить, что дома «Блэкпул» играет значительно лучше, чем в гостях. За последние 5 домашних матч команда проиграла лишь два матча, столько же раз победила и однажды сыграла вничью.

«Вест Бромвич»

За 5 туров до конца чемпионата команда еще сохраняет шансы на попадание в плей-офф Чемпионшипа. «Вест Бромвич» занимает 11-е место в турнирной таблице с 60-ю очками в активе.

Команда отстает от необходимого 6-го места всего лишь на 3 очка. «Вест Бромвич» проводит довольно ровный сезон, проиграв всего 13 матчей из 41-го в нынешнем сезоне.

За последние 7 матчей в Чемпионшипе «Вест Бромвич» проиграл всего один матч, 3 встречи сыграл вничью и столько же раз победил. В последнем туре команда выиграла «Сток Сити» (2:1).

Стоит отметить, что «Вест Бромвич» не очень силен на чужом поле. Команда занимает лишь 13-е место в лиге по этому показателю, а за последние 5 встреч «Вест Бромвич» одержал лишь одну гостевую победу.

Прогноз и ставка

На «Блэкпул» в этом матче можно поставить за 3.65, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Аталанты» — за 2.02.

У «Блэкпула» присутствует сверхмотивация, команде необходимо бороться за выживание. Можно предположить, что обе команды сыграют низовой матч и разойдутся миром.

Ставка — Ничья за 3.45.

Также можно рассмотреть ставку на Во 2-м тайме 1-й гол забьет «Вест Бромвич» за 2.04.