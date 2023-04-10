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    «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит

    «Барселона» — «Жирона». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Примера, 10 апреля 2023 года

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    «Барселона»
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2023 года
    Барселона
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    •  Барселона 22:00 Жирона Жирона
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    «Барселона»

    «Блаугранас» в текущем сезоне близки к тому, чтобы стать чемпионами. В настоящий момент каталонская команда занимает первое место в турнирной таблице итальянской Примеры. На счету команды из Барселоны 71 очко.

    «Сине-гранатовые» на 12 пунктов опережают второй мадридский «Реал», а остальные соперники и вовсе еще дальше. Только чудо не позволит команде завоевать чемпионский титул. Разница забитых и пропущенных мячей — 53:9.

    Коэффициенты матча Барселона — Жирона

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    Недавно «Барселона» крупно уступила «Реалу» (0:4) и не смогла пробиться в финал Кубка Испании и теперь захочет реабилитироваться перед болельщиками. Также подопечные Хави вылетели из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Манчестер Юнайтед».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В чемпионате Испании у «Барселоны» серия из четырех подряд побед. Повержены были «Эльче» (4:0), «Реал» (2:1), «Атлетик» (1:0) и «Валенсия» (1:0). Лишь до этого команда уступила «Альмерии» (0:1).

    «Жирона»

    Команда из одноименного города в текущем сезоне является крепким середняком Примеры. «Жирондинцы» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице. В активе каталонской команды в настоящий момент 34 набранных балла.

    «Бело-красные» особо ни за что уже не борются, поскольку их отставание от еврокубковой зоны составляет десять баллов, а отрыв от зоны вылет равен семи очкам.

    «Жирона» уже давно вылетела из Кубка Испании, а в еврокубках участие не принимала. За 27 матчей команда Мичела 42 раза поразила ворота соперника и столько же мячей пропустила в свои ворота.

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    • В последней игре «Жирона» переиграла «Эспаньол» (2:1), а до этого сыграла вничью с «Райо Вальекано» и проиграла «Атлетико» (0:1) и «Хетафе» (2:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают считают явным фаворитом хозяев поля. На победу «Барселоны» предлагают поставить лишь за 1.31.

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    На викторию «Жироны» дают 10.00, ничья оценена в 5.80.

    Поставим на то, что обе команды в этом матче отметятся забитыми мячами.

    Также сделаем ставку на то, что «Барселона» одержит победу минимум в два мяча.

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    «Барселона» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Барселона» обыграет «Жирону», но пропустит
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