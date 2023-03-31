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    «Лягушки» на своем поле одолеют арагонцев

    «Леванте» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Испании, 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Сарагоса»
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    «Леванте»
    В пятницу, 31 марта, «Леванте» на своем поле сыграет против «Сарагосы» в 34-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Леванте» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Марта 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 59 очками идет в Сегунде четвертым, отставая на два балла от второй строки.

    «Лягушки» на протяжении последних 24 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и девять игр завершили мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Леванте — Сарагоса

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    В минувшем туре первенства клуб из Валенсии на выезде смог переиграть сантандерский «Расинг» со счетом 1:0, а игровым днем ранее он на выезде поделил очки с аутсайдером «Малагой» 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» не уступает с ноября прошлого года или 11 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при трех мировых исходах.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 33 проведенных туров находится во второй части турнирной таблицы. У команды на счету 40 очков и 14 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.

    Вот уже как пять туров арагонцы не знают горечи поражений. Правда, в этом отрезке они смогли добиться лишь одной виктории и четыре поединка свели вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В своей последней проведенной игре коллектив поделил очки на своей территории с «Альбасете», сыграв 1:1, а игровым днем ранее он сыграл 0:0 на выезде с «Уэской».

    В отрезке последних десяти выездных поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» добилась двух выигрышей, четыре раза сыграла вничью и столько же встреч проиграла.

    В первом круге на поле «Сарагосы» эти команды расписали мировую со счетом 0:0. И этот поединок стал первым очным для них за последние четыре года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.30.

    Все-таки «Леванте» в родных стенах вполне может рассчитывать на три очка, даже несмотря на то, что «Сарагоса» в последнем отрезке очень уж неуступчива.

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    «Леванте» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. «Лягушки» на своем поле одолеют арагонцев
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