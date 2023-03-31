«Леванте»
«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, стремится вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 59 очками идет в Сегунде четвертым, отставая на два балла от второй строки.
«Лягушки» на протяжении последних 24 встреч чемпионата потерпели всего лишь одно фиаско, 14 поединков в данном отрезке они еще выиграли и девять игр завершили мировыми исходами.
Коэффициенты матча Леванте — Сарагоса
В минувшем туре первенства клуб из Валенсии на выезде смог переиграть сантандерский «Расинг» со счетом 1:0, а игровым днем ранее он на выезде поделил очки с аутсайдером «Малагой» 0:0.
В родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» не уступает с ноября прошлого года или 11 встреч подряд, выиграв за это время восемь матчей при трех мировых исходах.
«Сарагоса»
«Сарагоса» по итогам 33 проведенных туров находится во второй части турнирной таблицы. У команды на счету 40 очков и 14 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.
Вот уже как пять туров арагонцы не знают горечи поражений. Правда, в этом отрезке они смогли добиться лишь одной виктории и четыре поединка свели вничью.
Календарь и таблица испанской Примеры
В своей последней проведенной игре коллектив поделил очки на своей территории с «Альбасете», сыграв 1:1, а игровым днем ранее он сыграл 0:0 на выезде с «Уэской».
В отрезке последних десяти выездных поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» добилась двух выигрышей, четыре раза сыграла вничью и столько же встреч проиграла.
В первом круге на поле «Сарагосы» эти команды расписали мировую со счетом 0:0. И этот поединок стал первым очным для них за последние четыре года.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.83.
На викторию «Сарагосы» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.30.
Все-таки «Леванте» в родных стенах вполне может рассчитывать на три очка, даже несмотря на то, что «Сарагоса» в последнем отрезке очень уж неуступчива.