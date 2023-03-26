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    По силам ли Финляндии Северная Ирландия?

    Северная Ирландия — Финляндия. Ставка за 2.05 и прогноз на матч Евро-2024 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия — Финляндия
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    Северная Ирландия выиграла в стартовом туре отбора
    Северная Ирландия сыграет на своем поле с Финляндией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Северная Ирландия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 26 Марта 2023 года
    Северная Ирландия
  • Лига наций УЕФА. C2
    •  Северная Ирландия 21:45 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Северная Ирландия

    Сборная выиграла на старте отбора на континентальное первенство, обыграв на выезде Сан-Марино (2:0).

    Северная Ирландия заняла предпоследнее место в группе минувшего розыгрыша Лиги наций, набрав в шести матчах пять очков.

    Коэффициенты матча Северная Ирландия — Финляндия

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    Главная задача Ольстера заключалась в том, чтобы не свалиться в Лигу D, что ему удалось благодаря третьей позиции в квартете.

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    У коллектива две победы в восьми последних поединках во всех турнирах, так что рискует как минимум не выиграть в грядущей дуэли.

    Финляндия

    Сборная страны Суоми потерпела поражение в первом туре отбора на Евро-2024. На выезде она проиграла Дании (1:3).

    Финляндия не вышла на мировое первенство 2022 года. Впрочем, это не стало какой-то там сенсацией. Проблем в игре команды немало.

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  • 23/03/2023

    • Последняя победа датирована еще концом сентября. Тогда финны в рамках Лиги наций переиграли Черногорию (2:0).

    Вот уже пять матчей кряду коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, так что ему сложно рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех Финляндии оценивается в 2,94, ничья — в 3,14.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

    Еще один вариант ставки — Северная Ирландия забьет 1-й гол за 2,04, ведь хозяева на правах фаворита вполне способны открыть счет в матче.

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    Северная Ирландия — Финляндия: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли Финляндии Северная Ирландия?
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