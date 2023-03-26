Северная Ирландия
Сборная выиграла на старте отбора на континентальное первенство, обыграв на выезде Сан-Марино (2:0).
Северная Ирландия заняла предпоследнее место в группе минувшего розыгрыша Лиги наций, набрав в шести матчах пять очков.
Коэффициенты матча Северная Ирландия — Финляндия
Главная задача Ольстера заключалась в том, чтобы не свалиться в Лигу D, что ему удалось благодаря третьей позиции в квартете.
У коллектива две победы в восьми последних поединках во всех турнирах, так что рискует как минимум не выиграть в грядущей дуэли.
Финляндия
Сборная страны Суоми потерпела поражение в первом туре отбора на Евро-2024. На выезде она проиграла Дании (1:3).
Финляндия не вышла на мировое первенство 2022 года. Впрочем, это не стало какой-то там сенсацией. Проблем в игре команды немало.
Последняя победа датирована еще концом сентября. Тогда финны в рамках Лиги наций переиграли Черногорию (2:0).
Вот уже пять матчей кряду коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, так что ему сложно рассчитывать на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех Финляндии оценивается в 2,94, ничья — в 3,14.
В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.
Еще один вариант ставки — Северная Ирландия забьет 1-й гол за 2,04, ведь хозяева на правах фаворита вполне способны открыть счет в матче.