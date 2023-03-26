Северная Ирландия сыграет на своем поле с Финляндией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 21:45 мск. Северная Ирландия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Северная Ирландия

Сборная выиграла на старте отбора на континентальное первенство, обыграв на выезде Сан-Марино (2:0).

Северная Ирландия заняла предпоследнее место в группе минувшего розыгрыша Лиги наций, набрав в шести матчах пять очков.

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Главная задача Ольстера заключалась в том, чтобы не свалиться в Лигу D, что ему удалось благодаря третьей позиции в квартете.

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У коллектива две победы в восьми последних поединках во всех турнирах, так что рискует как минимум не выиграть в грядущей дуэли.

Финляндия

Сборная страны Суоми потерпела поражение в первом туре отбора на Евро-2024. На выезде она проиграла Дании (1:3).

Финляндия не вышла на мировое первенство 2022 года. Впрочем, это не стало какой-то там сенсацией. Проблем в игре команды немало.

Последняя победа датирована еще концом сентября. Тогда финны в рамках Лиги наций переиграли Черногорию (2:0).

Вот уже пять матчей кряду коллектив не знает побед при трех поражениях и двух ничьих, так что ему сложно рассчитывать на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которой равен 2,55. Успех Финляндии оценивается в 2,94, ничья — в 3,14.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

Еще один вариант ставки — Северная Ирландия забьет 1-й гол за 2,04, ведь хозяева на правах фаворита вполне способны открыть счет в матче.