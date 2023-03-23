Венгрия сыграет на своем поле с Эстонией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 марта, начало — в 21:30 мск. Венгрия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Эта команда сильна, но стабильностью не блещет. Венгры нередко обыгрывают грандов, а вот с равными себе частенько оступаются.

Например, Люксембург в контрольном матче Венгрия обыграть не смогла (2:2). Хотя в матче Лиги наций венгры на выезде переиграли Германию (0:1).

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В своем последнем матче команда добыла викторию. Венгрия переиграла Грецию в товарищеском поединке (2:1).

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Матчи с эстонцами для Венгрии проходят успешно. Из пяти последних очных встреч выиграно четыре.

Венгрия наверняка будет активно атаковать. Главным для команды будет не допустить недооценки соперника.

Эстония

Эта команда также не отличается стабильностью. Правда, в контрольных матчах эстонцы выглядят вполне прилично.

Например, свой последний поединок сборная Эстонии выиграла. Крепкая Финляндия была обыграна с минимальным счетом.

Главным бичом команды является слабенькая реализация. Эстония вообще редко забивает больше гола за матч.

К слову, эстонцы давненько не проигрывали. Последняя коллизия случилась еще в июне, когда команда была разгромлена Аргентиной (5:0).

Эстония явно не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот венгров у команды точно должны возникнуть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Венгрии предлагают — 1.45.

На викторию Эстонии дают — 7.20, ничья оценена — в 3.80.

Венгрия имеет более сильный по именам состав, но эстонцы неплохо смотрятся в контрольных поединках .

Наш прогноз — Победа Эстонии или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.80.