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    Парижанки начнут без увертюр

    ПСЖ (жен) — «Вольфсбург» (жен). Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Женская Лига чемпионов, 22 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на ПСЖ (жен) — «Вольфсбург» (жен)
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    Констанс Пико
    ПСЖ (жен) сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» (жен) в рамках плей-офф 1/4 финала плей-офф женской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 марта, начало — в 23:00 мск. ПСЖ (жен) — «Вольфсбург» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Марта 2023 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 19:05 Ренн Ренн
  • Ренн
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    ПСЖ (жен)

    ПСЖ (жен) в нынешнем сезоне неплохо выступает в своем чемпионате. Команда на текущий момент находится на 2 месте в турнирной таблице.

    Парижанки отстают от лионских женщин на 1 балл. Правда, пропускают чаще и забивают чуть реже лидера.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Ренн

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    В первом поединке ПСЖ (жен) наверняка постарается соорудить голевой задел. Так что ждем от парижанок активных атак с первых минут встречи.

    Все прогнозы на футбол

    В предыдущем своем поединке ПСЖ (жен) победил. Дома команда с минимальным счетом одолела «Тонон Эйвиан» (жен).

    ПСЖ (жен) имеет весьма сильную атакующую линию. Так что стоит ожидать от команды активных выпадов.

    «Вольфсбург» (жен)

    Эта команда нынешний сезон также проводит ярко. «Вольфсбург» (жен) в своем чемпионате находится на 1 месте.

    Причем «Вольфсбург» (жен) проиграл лишь однажды. Да и пропустила команда только 8 мячей в 15 поединках женской Бундеслиги.

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    • Причем в минувшем туре команда добыла уверенную победу. «Вольфсбург» (жен) разгромил «Потсдам» (жен) (5:0).

    Атакует команда вполне себе прилично. В 15 матчах своего чемпионата футболистки «Вольфсбург» (жен) настреляли 52 мяча.

    «Вольфсбург» (жен) уж точно не собирается действовать сугубо от обороны. Немки вполне способны совершить сюрприз.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ПСЖ (жен) предлагают — 1.69.

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    На викторию «Вольфсбурга» (жен) дают — 4.71, ничья оценена — в 3.93.

    Парижанки сильнее соперниц, к тому же точно постараются победить в первом поединке.

    Наш прогноз — Победа ПСЖ (жен) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Победа ПСЖ (жен) во 2 тайме за 2.04.

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