«Шинник» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

«Шинник» смотрится живенько. Команда Вадима Евсеева не боится никого, и ныне находится на 9 месте в таблице.

А вот побороться за плей-офф будет проблематично. Все-таки отыграть гандикап в 9 очков от 4 места — задача не из простых.

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В своем последнем поединке команда Евсеева проиграла. На выезде ярославцы уступили «Родине» со счетом 2:1.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с красноярцами для команды складываются сложно. Два последних очных поединка были проиграны.

В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Ярославцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

«Енисей»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. «Енисей» находится на 4 месте в турнирной таблице.

Красноярцы отстают лишь на 3 очка от 2 места. Да и оборона команды выглядит монолитно: всего 22 пропущенных мяча.

В предыдущем туре «Енисей» добыл три пункта. Дома команда переиграла крепенький «Волгарь» (2:1).

Вот только в атаке красноярцам срочно нужно прибавлять. В 21 матче команда забила всего лишь 30 мячей.

«Енисей» наверняка будет действовать с позиции силы. Красноярцы твердо намерены побороться за прямое повышение в классе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.37.

На викторию «Шинника» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.36.

Красноярцы мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров первенства, и явно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.