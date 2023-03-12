«Шинник»
«Шинник» смотрится живенько. Команда Вадима Евсеева не боится никого, и ныне находится на 9 месте в таблице.
А вот побороться за плей-офф будет проблематично. Все-таки отыграть гандикап в 9 очков от 4 места — задача не из простых.
Коэффициенты матча Шинник — Енисей
В своем последнем поединке команда Евсеева проиграла. На выезде ярославцы уступили «Родине» со счетом 2:1.
Матчи с красноярцами для команды складываются сложно. Два последних очных поединка были проиграны.
В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Ярославцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.
«Енисей»
Эта команда в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. «Енисей» находится на 4 месте в турнирной таблице.
Красноярцы отстают лишь на 3 очка от 2 места. Да и оборона команды выглядит монолитно: всего 22 пропущенных мяча.
В предыдущем туре «Енисей» добыл три пункта. Дома команда переиграла крепенький «Волгарь» (2:1).
Вот только в атаке красноярцам срочно нужно прибавлять. В 21 матче команда забила всего лишь 30 мячей.
«Енисей» наверняка будет действовать с позиции силы. Красноярцы твердо намерены побороться за прямое повышение в классе.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.37.
На викторию «Шинника» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.36.
Красноярцы мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров первенства, и
Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.