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    Удачная гастроль «Енисея»?!

    «Шинник» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Первая лига, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Енисей»
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    Валерий Кичин
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 19:00 мск. «Шинник» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Марта 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 19:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Шинник»

    «Шинник» смотрится живенько. Команда Вадима Евсеева не боится никого, и ныне находится на 9 месте в таблице.

    А вот побороться за плей-офф будет проблематично. Все-таки отыграть гандикап в 9 очков от 4 места — задача не из простых.

    Коэффициенты матча Шинник — Енисей

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    В своем последнем поединке команда Евсеева проиграла. На выезде ярославцы уступили «Родине» со счетом 2:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с красноярцами для команды складываются сложно. Два последних очных поединка были проиграны.

    В этой встрече хозяева наверняка постараются дать бой одному из лидеров. Ярославцы уж точно не будут отсиживаться в тылах.

    «Енисей»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за повышение в классе. «Енисей» находится на 4 месте в турнирной таблице.

    Красноярцы отстают лишь на 3 очка от 2 места. Да и оборона команды выглядит монолитно: всего 22 пропущенных мяча.

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    • В предыдущем туре «Енисей» добыл три пункта. Дома команда переиграла крепенький «Волгарь» (2:1).

    Вот только в атаке красноярцам срочно нужно прибавлять. В 21 матче команда забила всего лишь 30 мячей.

    «Енисей» наверняка будет действовать с позиции силы. Красноярцы твердо намерены побороться за прямое повышение в классе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Енисея» предлагают — 2.37.

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    На викторию «Шинника» дают — 2.78, ничья оценена — в 3.36.

    Красноярцы мотивированы побороться за попадание в дуэт лидеров первенства, и явно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Енисея». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.37. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Шинник» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Енисея»?!
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