«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет в воскресенье, 12 марта, начало — в 19:30 мск. «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

Команда из одноименного города продолжает бороться за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент «сороки» занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В активе «горожан» на данный момент 41 очко. Они лишь на один пункт отстают от «Ливерпуля» и на четыре от «Тоттенхэма», но при этом имеют игры в запасе. По потерянным очкам «черно-белые» идут в зоне Лиги чемпионов, на четвертой строчке.

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Недавно «Ньюкасл» проиграл в финале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» (0:2), а ранее вылетел из Кубка Англии, поэтому может сосредоточиться на борьбе за первую четверку АПЛ.

Все прогнозы на АПЛ

В последних матчах «джорди» проиграли «Манчестер Сити» (0:2) и «Ливерпулю» (0:2), а до этого подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), «Вест Хэмом» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). Сейчас пятиматчевую серию без побед в АПЛ.

«Вулверхэмптон»

«Волки» в текущем сезоне являются середняками чемпионата Англии. В настоящий момент команда занимает тринадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В активе команды из Вулверхэмптона 27 очков после 26 игр. «Бродяги» еще не обеспечили себе спокойную жизнь, поскольку их отрыв от зоны вылета составляет лишь пять баллов. При этом, они забили меньше всех в лиге (19), а пропустили — 35.

В последней игре «Вулверхэмптон» одолел «Тоттенхэм» (1:0), а до этого проиграл «Ливерпулю» (0:2) и «Борнмуту» (0:1), а также сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1). Можно сделать вывод, что команда у Хулена Лопетеги нестабильная.

«Вулверхэмптон» уже вылетел из всех турниров, поэтому может полностью отдавать себя Премьер-лиге, где ему нужно побеждать, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ньюкасла» выставлен коэффициент 1.64.

На викторию «Вулверхэмптона» можно поставить за 5.90, ничья оценена в 3.95.

«Ньюкасл» сейчас находится в кризисе и вполне вероятно, что не сможет добыть победу. Поставим на ничью.

Еще одну ставку поставим на то, что обе команды забьют. Уж очень хороший коэффициент предлагают на такой исход.