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    «Тобол» начнет без раскачки

    «Каспий» — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 2.56) на футбол, чемпионат Казахстана, 10 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Каспий» — «Тобол»
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    Серикжан Мужиков
    «Каспий» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 10 марта, начало — в 11:00 мск. «Каспий» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 10 Марта 2023 года
    Каспий
  • Актау
    •  Каспий 11:00 Тобол Тобол
  • Костанай
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    «Каспий»

    Эта команда минувший чемпионат провела не столь успешно. По его итогам «Каспий» занял скромное 9 место.

    Более того, частенько ошибалась оборона. В 26 матчах пропущено 42 мяча, и этот результат был худшим в лиге.

    В стартовом туре чемпионата «Каспий» не смог добыть даже балл. На выезде команда по всем статьям уступила «Ордабасам» (3:1).

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    Очные поединки с «Тоболом» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних матчей «Каспий» проиграл трижды.

    Последняя виктория над «Тоболом» случилась почти два года назад. Между тем, оказать достойное сопротивление оппоненту клуб из Актау способен.

    «Тобол»

    Эта команда в минувшем сезоне выступила неудачно. «Тобол» финишировал лишь на 3 месте.

    «Тобол» отличается довольно неплохим уровнем реализации. В 26 матчах прошлого чемпионата игроки команды настреляли 46 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Тобол» добыл победу. Дома был уверенно обыгран скромный «Аксу» (3:1).

    Команда имеет достаточно крепкий по именам состав. Особенно выделяется опытный хавбек Серикжан Мужиков.

    «Тобол» явно не собирается терять очки на ровном месте. Так что ждем от них атакующей активности, причем прямо со стартовых минут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Тобола» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Каспия» дают — 4.06, ничья оценена — в 3.32.

    «Тобол» по всем параметрам выглядит куда сильнее оппонента, и наверняка быстро найдет ключи к воротам хозяев.

    Наш прогноз — Победа «Тобола» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.56. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.31.

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    «Каспий» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 10.03.2023. Прогнозы на футбол. «Тобол» начнет без раскачки
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