«Селтик» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 27-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:45 мск. «Селтик» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

«Кельты» проводят привычно мощный сезон. Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате составляет 9 очков.

Главным качеством команды является блестящий уровень реализации. При сильном подборе атакующих исполнителей «Селтик» забил 87 мячей в 27 матчах.

В своем предыдущем поединке «Селтик» вновь добыл 3 очка. На выезде «кельты» буквально смели с газона «Сент-Миррен» (1:5).

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Матчи с «Хартсом» для команды традиционно складываются успешно. 6 последних очных битв были выиграны.

На месте ведущий форвард команды Кего Фурухаси. Японец настрелял уже 19 мячей в чемпионате Шотландии.

«Хартс»

«Хартс» борется за попадание в тройку. Команда как раз и находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата.

Правда, гандикап от ближайшего преследователя «Хиберниана» составляет 5 очков. А вот оборона ошибается частенько: 37 пропущенных мячей в 27 матчах.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хартс» в родных стенах разгромил «Сент-Джонстон» (3:0).

Правда, до того «сердца» уступили «Мотеруэллу» (2:0). Так что со стабильностью у команды имеются сложности.

«Хартс» явно не собирается сдаваться на милость гранду. Гости постараются оказать достойное сопротивление мощным «кельтам».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.19.

На викторию «Хартса» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.40.

Хозяева явно будут активно атаковать , ведь явно намерены не растерять свой приличный гандикап от главного конкурента.

Наш прогноз — Фора «Селтика» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.83.