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    «Кельты» не пожалеют «Хартс»

    «Селтик» — «Хартс». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, чемпионат Шотландии, 8 марта 2023 года

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    «Селтик»
    «Селтик» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 27-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 8 марта, начало — в 22:45 мск. «Селтик» — «Хартс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 08 Марта 2023 года
    Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 22:45 Хартс Хартс
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    «Селтик»

    «Кельты» проводят привычно мощный сезон. Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате составляет 9 очков.

    Главным качеством команды является блестящий уровень реализации. При сильном подборе атакующих исполнителей «Селтик» забил 87 мячей в 27 матчах.

    В своем предыдущем поединке «Селтик» вновь добыл 3 очка. На выезде «кельты» буквально смели с газона «Сент-Миррен» (1:5).

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    Матчи с «Хартсом» для команды традиционно складываются успешно. 6 последних очных битв были выиграны.

    На месте ведущий форвард команды Кего Фурухаси. Японец настрелял уже 19 мячей в чемпионате Шотландии.

    «Хартс»

    «Хартс» борется за попадание в тройку. Команда как раз и находится на 3 месте в турнирной таблице чемпионата.

    Правда, гандикап от ближайшего преследователя «Хиберниана» составляет 5 очков. А вот оборона ошибается частенько: 37 пропущенных мячей в 27 матчах.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Хартс» в родных стенах разгромил «Сент-Джонстон» (3:0).

    Правда, до того «сердца» уступили «Мотеруэллу» (2:0). Так что со стабильностью у команды имеются сложности.

    «Хартс» явно не собирается сдаваться на милость гранду. Гости постараются оказать достойное сопротивление мощным «кельтам».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Селтика» предлагают — 1.19.

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    На викторию «Хартса» дают — 12.50, ничья оценена — в 7.40.

    Хозяева явно будут активно атаковать, ведь явно намерены не растерять свой приличный гандикап от главного конкурента.

    Наш прогноз — Фора «Селтика» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.83.

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    «Селтик» — «Хартс»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кельты» не пожалеют «Хартс»
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