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    «Рединг» ждет коллизия

    «Рединг» — «Суонси». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Чемпионшип, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Суонси»
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    Джуниор Хойлетт
    «Рединг» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 20:15 мск. «Рединг» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 27 Декабря 2022 года
    Рединг
  • Рединг
    •  Рединг 20:15 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Рединг»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Рединг» находится в районе экватора турнирной таблицы.

    Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 23 матчах пропущено уже 33 мяча.

    Коэффициенты матча Рединг — Суонси

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    В своем предыдущем матче «Рединг» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Бирмингему» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Рединг» не выделяется стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные игры с блеклыми.

    В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Да и вообще, «Рединг» не отличается миролюбием.

    «Суонси»

    «Суонси» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. За повышение в классе команда не сражается, занимая лишь 11 место в таблице.

    В предыдущем своем поединке «Суонси» добыл 1 зачетный пункт. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Ковентри» (3:3).

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    • Причем до того валлийцы минимально уступили «Норвичу». Последняя же виктория была отпразднована еще в конце октября.

    А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 23 матчах валлийцы пропустили в свои ворота 32 мяча.

    В этой встрече «Суонси» явно будет стараться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков валлийцы дважды одолели «Рединг», уступив лишь однажды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Суонси» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Рединга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.

    Гости максимально настроены подняться повыше в турнирной таблице, к тому же «Рединг» крайне нестабилен.

    Наш прогноз — Победа «Суонси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    «Рединг» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. «Рединг» ждет коллизия
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