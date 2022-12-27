«Рединг» сыграет на своем поле с «Суонси» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 20:15 мск. «Рединг» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, неудачно. «Рединг» находится в районе экватора турнирной таблицы.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 23 матчах пропущено уже 33 мяча.

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В своем предыдущем матче «Рединг» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Бирмингему» (3:2).

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«Рединг» не выделяется стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные игры с блеклыми.

В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Да и вообще, «Рединг» не отличается миролюбием.

«Суонси»

«Суонси» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. За повышение в классе команда не сражается, занимая лишь 11 место в таблице.

В предыдущем своем поединке «Суонси» добыл 1 зачетный пункт. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Ковентри» (3:3).

Причем до того валлийцы минимально уступили «Норвичу». Последняя же виктория была отпразднована еще в конце октября.

А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 23 матчах валлийцы пропустили в свои ворота 32 мяча.

В этой встрече «Суонси» явно будет стараться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков валлийцы дважды одолели «Рединг», уступив лишь однажды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Суонси» предлагают — 2.55.

На викторию «Рединга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.

Гости максимально настроены подняться повыше в турнирной таблице, к тому же «Рединг» крайне нестабилен .

Наш прогноз — Победа «Суонси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.