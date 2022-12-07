«Интер»
«Интер» в понедельник провел товарищеский матч с мальтийской «Гзирой», в котором одержал победу со счетом 6:1.
Несмотря на то, что лидеры «нерадзурри» уехали на чемпионат мира, Симоне Индзаги все равно удалось собрать интересный состав.
Коэффициенты матча Интер — Зальцбург
В матче с «Гзирой» играли Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Робин Гозенс, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
И в предстоящем матче у «Интера», скорее всего, тоже будет боевой состав. Все-таки Индзаги важно понимать, на что способна команда в таком виде.
«Зальцбург»
Для «Зальцбурга» предстоящий матч будет первым после начала паузу.
В начале ноября австрийский чемпион с треском проиграл «Милану» в Лиге чемпионов, а также одержал победы над «Вольфсбергером» и «Аустрией» из Клагенфурта.
Сложно сказать, в каком составе «Зальцбург» появится в матче с «Интером». Все-таки чемпионат Австрии возобновится только в начале февраля. Поэтому не исключено, что будут эксперименты.
Прогноз и ставка
На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Зальцбурга» — за 4.40.
Если у «Интера» с первых минут будет играть основа, можно рассмотреть ставку на победу итальянцев в первом тайме за 2.10.
Сложно сказать, что будет после перерыва. Вполне вероятно, что во втором тайме Индзаги решит проверить молодежь.
А так, самым логичным вариантом в данном случае будет ставка на тотал больше 3,5 за 2.13.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Интера» в обоих таймах за 2.13.