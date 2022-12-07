Миланский «Интер» сыграет с «Ред Булл Зальцбург» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 7 декабря, начало — в 20:00 мск. «Интер» Милан — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» в понедельник провел товарищеский матч с мальтийской «Гзирой», в котором одержал победу со счетом 6:1.

Несмотря на то, что лидеры «нерадзурри» уехали на чемпионат мира, Симоне Индзаги все равно удалось собрать интересный состав.

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В матче с «Гзирой» играли Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Робин Гозенс, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Николо Барелла, Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

И в предстоящем матче у «Интера», скорее всего, тоже будет боевой состав. Все-таки Индзаги важно понимать, на что способна команда в таком виде.

«Зальцбург»

Для «Зальцбурга» предстоящий матч будет первым после начала паузу.

В начале ноября австрийский чемпион с треском проиграл «Милану» в Лиге чемпионов, а также одержал победы над «Вольфсбергером» и «Аустрией» из Клагенфурта.

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Сложно сказать, в каком составе «Зальцбург» появится в матче с «Интером». Все-таки чемпионат Австрии возобновится только в начале февраля. Поэтому не исключено, что будут эксперименты.

Прогноз и ставка

На «Интер» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Зальцбурга» — за 4.40.

Если у «Интера» с первых минут будет играть основа, можно рассмотреть ставку на победу итальянцев в первом тайме за 2.10.

Сложно сказать, что будет после перерыва. Вполне вероятно, что во втором тайме Индзаги решит проверить молодежь.

А так, самым логичным вариантом в данном случае будет ставка на тотал больше 3,5 за 2.13.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Интера» в обоих таймах за 2.13.